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Фекальные стоки метлой отгоняют от домов жители Бердска

Сточные воды из канализации рекой потекли по дороге, залива встречающиеся на пути дворы. Бердчане борются со стихией подручными средствами, называя аварию экологическим бедствием.(ВИДЕО)

25.06.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск 10 коммент.

Фекальные стоки метлой отгоняют от домов жители Бердска

Дерьмовая река в буквальном смысле

Потоп случился в переулке Урицкого в Бердске в понедельник, 25 июня. Неподалеку прорвало канализацию и сточные воды рекой хлынули по дороге, заливая дворы бердчан. Те, кто был дома, схватили метла и пытались спасти свои дворы от фекалий. Тем, кто днем был на работе, вечером предстоит аврал. Запах, говорят местные жители, обратившиеся в «Курьер. Среда. Бердск», стоит невыносимый.

-С утра ждём помощи. Ответ один- бригада одна. Это экологическое бедствие. А вонь-то какая. Все идёт в дом. Боремся своими силами, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» жители дома №12 в пер. Урицкого.

По их словам, жижа хлещет из канализационного колодца, рядом с которым зияет огромный провал. Судя по всему, по пер. Урицкого бегут стоки со всего Микрорайона.

Видео читателей Курьер. Среда. Бердск

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» оперативный дежурный по городу, в районе пересечения ул. Первомайской и пер. Урицкого произошел подпор канализации (засорилась) и стоки начали вытекать наружу. Сейчас там работают представители Комбината бытовых услуг, устраняя аварию, заявили в Единой дежурной диспетчерской службе.

Между тем, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск, фекальная река уже дотекла до ул. Советской, грозя затопить остановку общественного транспорта «Баня». Жители соседних улиц сообщают, что стоки бегут с перерывами, но жара провоцирует усиление вони, от которой режет глаза.

Назначенный сегодня вице-мэром Бердска по ЖКХ Владимир Захаров пообещал разобраться в ситуации.


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(10) Комментариев

  1. Бердчанин

    А,откуда начало потопа?

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  3. Аноним

    Это с Алтайского края вода пошла :-D

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  4. Аноним

    «Назначенный сегодня вице-мэром Бердска по ЖКХ Владимир Захаров пообещал разобраться в ситуации.»
    Там не надо разбираться, надо людей из беды выручать, устранять аварию, причём в авральном режиме. Любит наше начальство «разбираться, совещаться, находить решения, изыскивать возможности». Всё надеются, что проблема сама как-то рассосётся. Проразбираются неделю, люди поотравляются, наверное вицэ-мэра проблемы «индейцев» не волнуют.

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  5. 15- ти летняя сами знаете кто

    Бердск- город открытый миру!

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  6. Аноним

    у вас там говновоз живет он же там и льет по переулку толбухина вот когда сливает вот вам и напор по улице

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    • Аноним

      «Тупой еще тупее» Подпор_термин означающий засорение посторонними предметами канализационного коллектора,и предприниматель вывозящий ЖБО, при всем желании не создаст того что там творится…

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  7. Егор

    А номер дома этого говновоза не знаешь? 8) Надо бы ему внушение сделать.

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    • Аноним

      Завязывай бухать , вытрезвителей нет в городе, замерзнешь под кустом, сделай лучше внушение на микрорайоне, что бы не ходили на унитаз.

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