Фекальные стоки метлой отгоняют от домов жители Бердска

Потоп случился в переулке Урицкого в Бердске в понедельник, 25 июня. Неподалеку прорвало канализацию и сточные воды рекой хлынули по дороге, заливая дворы бердчан. Те, кто был дома, схватили метла и пытались спасти свои дворы от фекалий. Тем, кто днем был на работе, вечером предстоит аврал. Запах, говорят местные жители, обратившиеся в «Курьер. Среда. Бердск», стоит невыносимый.

-С утра ждём помощи. Ответ один- бригада одна. Это экологическое бедствие. А вонь-то какая. Все идёт в дом. Боремся своими силами, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» жители дома №12 в пер. Урицкого.

По их словам, жижа хлещет из канализационного колодца, рядом с которым зияет огромный провал. Судя по всему, по пер. Урицкого бегут стоки со всего Микрорайона.

Видео читателей Курьер. Среда. Бердск

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» оперативный дежурный по городу, в районе пересечения ул. Первомайской и пер. Урицкого произошел подпор канализации (засорилась) и стоки начали вытекать наружу. Сейчас там работают представители Комбината бытовых услуг, устраняя аварию, заявили в Единой дежурной диспетчерской службе.

Между тем, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск, фекальная река уже дотекла до ул. Советской, грозя затопить остановку общественного транспорта «Баня». Жители соседних улиц сообщают, что стоки бегут с перерывами, но жара провоцирует усиление вони, от которой режет глаза.

Назначенный сегодня вице-мэром Бердска по ЖКХ Владимир Захаров пообещал разобраться в ситуации.