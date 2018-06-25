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Ранены двое при стрельбе в колледже Ингушетии

По данным источника в правоохранительных органах, пострадавшие с незначительными травмами доставлены в больницу.

25.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Ранены двое при стрельбе в колледже Ингушетии

Два человека получили ранения в результате стрельбы в колледже в Назрани (Ингушетия), угрозы жизни нет, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах региона.

«В колледже произошла стрельба, двое молодых людей, по предварительной информации, 17 и 18 лет, устроили стрельбу. Оба ранены, с незначительными травмами доставлены в больницу», — сказал собеседник.

Говоря о причинах инцидента, источник подчеркнул, что он возник из-за ссоры. Он также уточнил, что по молодым людям стреляли из автомобилей Lada Granta и «ВАЗ-2114». В городе объявлен план «Перехват».

Как уточнил другой источник, инцидент произошел около 11:00 мск около Ингушского политехнического колледжа по улице Южная.

В медицинских кругах республики сообщили, что раненных перевели в травматологию. Они получили легкие травмы, жизненно важные органы не задеты


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