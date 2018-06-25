Видеообращение мэра Бердска: Защитите детей от падения из окон

Утром 23 июня произошла трагедия в Бердске: 5-летняя девочка выпала из окна 4-го этажа дома №11/2 на ул. Попова в микрорайоне Прибрежном, что у парка отдыха «Ремикс». Отец отвлекся на звонок телефона, и не заметил, как дочь, с которой он играл в прятки, упала из окна. Москитная сетка не выдержала облокотившегося на него ребенка. Спасти малышку врачи не смогли. Она умерла в реанимации.

Подобные случаи, к несчастью, уже не редкость в Бердске. В 2017 году зарегистрировано два случая падения детей из окна. Годом ранее — четыре, причем два ребенка разбились насмерть.

Когда о трагедии узнал глава Бердска Евгений Шестернин, он сразу же обратился к специалистам с вопросом, можно ли как-то защититься от беды. Сказали, что есть. Тогда Евгений Анатольевич обратился в бердскую фирму «Сапфир» и попросил рассказать о технических решениях, которые могут сделать окна безопасными для детей. В беседе родилась идея провести декаду «Безопасное окно», в ходе которой бердчане могли бы заказать защиту на окна со скидкой.

По словам руководителя фирмы «Сапфир» Андрея Дремина, с 1 июля по 1 августа бердчане смогут установить ограничители на открытие окон с 20-процентной скидкой. С установленным ограничителем на окне будет действовать только функция проветривания.

Фирма реализует несколько видов ограничителей. Цена со скидкой составляет от 200 до 600 рублей. Еще 100 рублей обойдется монтаж ограничителя. На исполнение заявки, в зависимости от количества заказов, потребуется от 3 до 5 дней. Сама установка замка потребует 15-20 минут.

Глава Бердска Евгений Шестернин убедительно просит взрослых обезопасить жизнь и здоровье детей.

Авто видео Михаил Зюков



— Я обращаюсь к вам с просьбой проявить внимание к той проблеме, которая, к сожалению происходит ежегодно. Это проблема — открытые окна и ребенок за окном. События выходного дня, когда ребенок выпал из окна четвертого этажа, всколыхнуло всех нас. Девочка оказалась там не по своей воли, а по неаккуратности, недосмотру родителей. Дети думают, что москитная сетка, такая же надежная, как и стекло. И опираясь на нее, они падают вниз. Техническое решение для предотвращения таких несчастных случаев есть. Я прошу родителей, дедушек и бабушек, обратите внимание: мы проводим акцию, которая защитит детей от падения из окон. Цена вопроса — от 200 до 300 рублей. Фирма пошла нам навстречу и месяц будет проводить акцию. Это не тот случай, на котором нужно экономить, — подчеркнул Евгений Шестернин.

Издание «Курьер. Среда. Бердск» выступает социальным партнерам горадминистрации по проведению акции «Безопасное окно». Каждый раз, когда корреспонденты издания пишут о гибели детей, ушедших в мир иной, а тем более по нелепой случайности, их сердца также, как сердца родителей и близких погибших малышей, сжимаются от боли. Нельзя допустить, чтобы из-за недосмотра, или веры, что именно с нашим ребенком такого никогда не случится, мы попирали безопасность наших чад. Если вы будете поступать так и дальше, может произойти несчастье, и вы никогда уже не сможете отвести своих сына или дочь в первый класс, увидеть, как они окончат школу, создадут семью, подарят вам внуков, будут ухаживать за вами и дарить свое внимание и тепло, когда вы станете стариками и старушками. Цена вопроса будущего ваших малышей, как сказал мэр, всего 300 рублей. Ни в одной семье, даже небогатой, расход этой суммы не ударит по бюджету. А детки будут целы и невредимы.

Итак, чтобы заказать установку замка на окно, необходимо позвонить по тел.: 8-913-945-43-30. Акция, в ходе которой будет предоставлена скидка 20%, действует с 1 июля по 1 августа 2018 года. Ограничитель на открытие окна вместе с установкой обойдется около 300 рублей. Заявку выполнят в течение 3-5 дней. Работа мастера займет 15-20 минут.

Сообщите об акции «Безопасное окно» родным и близким, соседям и знакомым, в семьях которых воспитывают малышей. Купите всего за 300 рублей будущее своих дочерей и сыновей. Не допустите того, чтобы они вместе с москитной сеткой шагнули из окна в пустоту.