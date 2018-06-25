КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
Продам студию
продам
продам
Продам студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Фекальные стоки метлой отгоняют от домов жители Бердска

Видеообращение мэра Бердска: Защитите детей от падения из окон

Ранены двое при стрельбе в колледже Ингушетии

Ремонтирует разрушающийся мост через рельсы РЖД в Бердске

Сохранит молодость россиян повышение пенсионного возраста

Фотомарафон «Моя любимая тёща!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мраморной говядиной будут кормить заключенных Забайкалья

Травмы у «наказанного» ремнем мальчика подтвердила экспертиза в Бердске

Ливни с грозами и шквалистым ветром надвигаются на Бердск

Я частушку вам спою про «Курьер» любимый!

Последние комментарии

Июнь 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  


Ремонтирует разрушающийся мост через рельсы РЖД в Бердске

Железнодорожники не выявили угрозы для безопасности пешеходов, жалоб на состояние надземного перехода с начала 2018 года не поступало.

25.06.2018 Автор: Михаил Зюков Фото: Михаила Зюкова Нет комментариев

Ремонтирует разрушающийся мост через рельсы РЖД в Бердске

Опасные ступени на мосту через железнодорожные пути на станции Бердск

21 июня был начат плановый ремонт надземного пешеходного моста на вокзале Бердска. Закончить обслуживание планируется до 1 июля. Об этом сегодня, 25 июня, ответили в Западно-Сибирском филиале РЖД на запрос «Курьер. Среда. Бердск». В рамках обслуживания будет проведен ремонт штукатурного слоя сходов сооружения (ступеней), ремонт покрытия прохожей части и обновление краски на перилах.

Напоминаем, что ранее «Курьер. Среда. Бердск» выявил значительные повреждения на надземном переходе. Дыры в ступенях при подобных крутых лестницах могли стать причиной серьезных травм. Многие бердчане просто боялись подниматься по крошащимся и дырявым ступеням перехода, альтернативой выбирая быстрое перебегание рельс по немногим более надежным деревянным парапетам.

Однако, по сообщению пресс-службы РЖД, в ходе проверки, проводимой дважды в год, весной и осенью, специалисты дистанции инженерных сооружений не выявили угрозы для безопасности пешеходов и жалоб на состояние моста с начала 2018 года не поступало.

Также, по заявлению пресс-службы ведомства, в 2019 году в рамках инвестиционной программы по ремонту объектов инфраструктуры запланирован капитальный ремонт надземного перехода. В ходе капремонта планируется выполнить замену косоуров и ступеней сходов моста, ремонт балок, ремонт прохожей части моста и замену перил. Для своевременного приема обращений граждан, на переходе установлена табличка с номерами телефонов круглосуточного сменного инженера дистанции и мостового мастера. По этим номерам жители Бердска могут пожаловаться на состояние моста и высказать свои предложения и пожелания, касательно реконструкции.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» при сооружении нового вокзального комплекса в Бердске переходной мост станет транзитным для жителей завокзальных улиц. Схода на перрон ликвидируют.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Видео: Завтра замечательный день. Выпускной бал. Затопило водой из колодца переулок Урицкого в Бердске и огороды жителей Из-за кондиционера загорелся пивной магазин в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на весь ассортимент
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика