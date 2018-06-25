Ремонтирует разрушающийся мост через рельсы РЖД в Бердске

21 июня был начат плановый ремонт надземного пешеходного моста на вокзале Бердска. Закончить обслуживание планируется до 1 июля. Об этом сегодня, 25 июня, ответили в Западно-Сибирском филиале РЖД на запрос «Курьер. Среда. Бердск». В рамках обслуживания будет проведен ремонт штукатурного слоя сходов сооружения (ступеней), ремонт покрытия прохожей части и обновление краски на перилах.

Напоминаем, что ранее «Курьер. Среда. Бердск» выявил значительные повреждения на надземном переходе. Дыры в ступенях при подобных крутых лестницах могли стать причиной серьезных травм. Многие бердчане просто боялись подниматься по крошащимся и дырявым ступеням перехода, альтернативой выбирая быстрое перебегание рельс по немногим более надежным деревянным парапетам.

Однако, по сообщению пресс-службы РЖД, в ходе проверки, проводимой дважды в год, весной и осенью, специалисты дистанции инженерных сооружений не выявили угрозы для безопасности пешеходов и жалоб на состояние моста с начала 2018 года не поступало.

Также, по заявлению пресс-службы ведомства, в 2019 году в рамках инвестиционной программы по ремонту объектов инфраструктуры запланирован капитальный ремонт надземного перехода. В ходе капремонта планируется выполнить замену косоуров и ступеней сходов моста, ремонт балок, ремонт прохожей части моста и замену перил. Для своевременного приема обращений граждан, на переходе установлена табличка с номерами телефонов круглосуточного сменного инженера дистанции и мостового мастера. По этим номерам жители Бердска могут пожаловаться на состояние моста и высказать свои предложения и пожелания, касательно реконструкции.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» при сооружении нового вокзального комплекса в Бердске переходной мост станет транзитным для жителей завокзальных улиц. Схода на перрон ликвидируют.