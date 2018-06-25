Сохранит молодость россиян повышение пенсионного возраста

Продление профессиональной активности человека удлиняет его жизнь. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», — цитирует министра «Интерфакс».
На вопрос, позволяет ли здоровье российских женщин старше 55 лет говорить о повышении пенсионного возраста, Скворцова ответила: «Если оценивать жизнь сегодняшних россиян, то очевидно совершенно, что женщина 55 лет в народном менталитете уже считается молодой или средних лет, но ближе к молодому возрасту». Она добавила, что 60-летний мужчина «тоже не представляется списанным с точки зрения активной деятельности».
Предлагаемые правительством параметры и темпы повышения пенсионного возраста дадут возможность россиянам адаптироваться к новым реалиям, считает Скворцова. «У нас получается 16 лет на то, чтобы очень плавно перейти к новым параметрам. Это абсолютно достаточный период с точки зрения адаптации любого человека», — пояснила она.
Правительство представило законопроект об изменениях в пенсионное законодательство 14 июня. Документ предполагает увеличение сроков выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет — для женщин. Сейчас это 60 и 55 лет соответственно. Ожидается, что этот процесс начнется в 2019 году и закончится к 2034 году. В правительстве заявили, что такая мера позволит увеличивать выплаты примерно на 1 тыс. рублей каждый год.
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….Ну прелесть какая глупенькая.
Пусть расскажет это тем кто схватил проф заболевания.
20 1
Селикоз сохраняет молодость!..
14 0
а что, других средств сохранения молодости нет? того же ботокса, например, кое кому уже не хватает?)
вообще, это называется манипуляция сознанием — попытка выдать дерьмо за конфетку…
типа, это не повышение возраста дожития, а средство продления молодости ) чуете, какая подмена смысла ? )
23 1
У помолодения есть еще другое название.Маразм.
8 0
Какие бы не приводили чиновники аргументы,и каких бы то не показывали по телеку будущих пенсионеров,которые спят и видят еще поработать после 55-60 лет , оптимальный возраст выхода на ЗАСЛУЖЕННЫЙ отдых 55 и 60 лет , сам человек определит будет ли он дальше работать.
19 1
интересно, если завтра предложат вовсе старикам жить без пенсии, что «скворушки» запоют?
11 1
Очевидно, скажут, что работать до гробовой доски — исключительно полезное занятие.
1 0
в принципе да!
только не работать а трудица!
почувствуйте разницу!
трудицо это выбирать цель и идти к ее достижению.
а работать ..это…физика.механика.
работник и сотрудник это разные понятия.
1 0
«Это абсолютно достаточный период с точки зрения адаптации любого человека» — ну бред полный. Это применительно к чему? А давайте сократим беременность до 2-х месяцев. Я думаю, что 16 лет для адаптации нормально.
11 0
Когда такой «скворушке» предложили проехать на общественном транспорте, она сказала «вы смерти моей хотите?».
Всё они отлично понимают.
Просто хотят увеличить возраст дожития на своих должностях.
15 1
Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/06/25/360003-soxranit-molodost-rossiyan-povyshenie-pensionnogo-vozrasta
Не надо сохранять мне молодость (я сама об этом позабочусь), сохраните мне выход на пенсию в положенный срок — 55!
10 1
Не .. меня убивает цифра « женщины 63 !!!!!»
Это вообще писец!
Типа, мужики меньше живут!
… ах, бедняжки! Пьют , курят, гуляют, жёнам нервы мотают .. ещё женщина детей должна родить, с внуками должна сидеть … все всем всегда должна и обязана .. когда ей бедной вообще жить?
Ещё и будет ли вообще та работа?
( слава Богу, что я уже на пенсии!!!)
Но , честно .. я в шоке!
3 5
«когда ей бедной вообще жить?»
Гулять, пить, курить, мужьям нервы трепать?
3 2
Ваш случай бывает раз на 10 миллионов женщин
А про что я пишу — очень часто .. вы ж самцы, типа!
0 0
Мужики до пенсии не доживают далеко не только из-за пьянства. Меньшая продолжительность жизни генетически заложена. Плюс, мужская работа обычно более тяжелая и связана с большими рисками для жизни.
3 1
Только сегодня новость была, мол какая-то актриса в очередной раз стала мамой. Ей 54. Так бы внимания не обратил, но в связи с последними веяниями… зачем пожилому человеку себя так напрягать??
2 0
«В правительстве заявили, что такая мера позволит увеличивать выплаты примерно на 1 тыс. рублей каждый год»
Позвольте … я не догоняю .. вот эта тысча за счёт чего?
За счёт повышения возраста или это ежегодные компенсации от инфляции ???
Или уже одно другое исключает?
4 0
А где обещанные 12 тыс в год?
2 0
Компенсации от инфляции меньше. Да, это повышение от пенсионной реформы.
1 1
Да правильно баба толкует. Отменяем пенсию! Даёшь дункан маклаутов( бессмертные люди). Реально они там бредят
5 1
Не, ну можно согласиться работать по новым срокам, но только в Госдуме или в правительстве
4 0
Бедная женщина, увидела «Странную историю Бенджамина Баттона» и теперь думает, что все мы рождаемся маленькими сморщенными стариками, а потом, все растем и молодеем, молодеем, молодеем… А еще министр здравоохранения! Мракобеска! И где все они были со своими теориями до 2014 года?
11 0
причина такой «реформы» проста — государство стало полным экономическим банкротом….а власть — политическим банкротом..
вот вам и «эффективный менеджмент» и «рука рынка», о которых нам распинались последние десятилетия …
платить за «достижения» руководства придется всем нам…
6 1
Ха что придется платить!
было ясно еще в 1986 году! Но кому и за что?..
выясняется только сейчас…
0 0
У нас вполне эффективный менеджмент в стране. Но эффективный в свою пользу — вон сколько оффшоров насоздавали, вилл, яхт и самолетов по заграницам понакупили… Судить их всех надо. Надеюсь, как кончится ЧМ-2018, начнутся акции народного неповиновения.
2 1