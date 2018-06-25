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Сохранит молодость россиян повышение пенсионного возраста

Министр здравоохранения назвала повышение пенсионного возраста залогом молодости. 60-летний мужчина, по ее мнению, «тоже не представляется списанным с точки зрения активной деятельности».

25.06.2018 Фото: Кремлин.ру 25 коммент.

Сохранит молодость россиян повышение пенсионного возраста

Глава Минздрава Вероника Скворцова

Продление профессиональной активности человека удлиняет его жизнь. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», — цитирует министра «Интерфакс».

На вопрос, позволяет ли здоровье российских женщин старше 55 лет говорить о повышении пенсионного возраста, Скворцова ответила: «Если оценивать жизнь сегодняшних россиян, то очевидно совершенно, что женщина 55 лет в народном менталитете уже считается молодой или средних лет, но ближе к молодому возрасту». Она добавила, что 60-летний мужчина «тоже не представляется списанным с точки зрения активной деятельности».

Предлагаемые правительством параметры и темпы повышения пенсионного возраста дадут возможность россиянам адаптироваться к новым реалиям, считает Скворцова. «У нас получается 16 лет на то, чтобы очень плавно перейти к новым параметрам. Это абсолютно достаточный период с точки зрения адаптации любого человека», — пояснила она.

Правительство представило законопроект об изменениях в пенсионное законодательство 14 июня. Документ предполагает увеличение сроков выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет — для женщин. Сейчас это 60 и 55 лет соответственно. Ожидается, что этот процесс начнется в 2019 году и закончится к 2034 году. В правительстве заявили, что такая мера позволит увеличивать выплаты примерно на 1 тыс. рублей каждый год.


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(25) Комментариев

  1. Аноним

    :-D :-D ….Ну прелесть какая глупенькая. :-D
    Пусть расскажет это тем кто схватил проф заболевания. :-D

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  2. Аноним

    Селикоз сохраняет молодость!.. :-D

    Thumb up 14 Thumb down 0

  3. Аноним

    а что, других средств сохранения молодости нет? того же ботокса, например, кое кому уже не хватает?)
    вообще, это называется манипуляция сознанием — попытка выдать дерьмо за конфетку…
    типа, это не повышение возраста дожития, а средство продления молодости ) чуете, какая подмена смысла ? ) :(

    Thumb up 23 Thumb down 1

  4. Я

    Какие бы не приводили чиновники аргументы,и каких бы то не показывали по телеку будущих пенсионеров,которые спят и видят еще поработать после 55-60 лет , оптимальный возраст выхода на ЗАСЛУЖЕННЫЙ отдых 55 и 60 лет , сам человек определит будет ли он дальше работать.

    Thumb up 19 Thumb down 1

  5. Аноним

    интересно, если завтра предложат вовсе старикам жить без пенсии, что «скворушки» запоют? :(

    Thumb up 11 Thumb down 1

    • Никола

      Очевидно, скажут, что работать до гробовой доски — исключительно полезное занятие.

      Thumb up 1 Thumb down 0

      • Аноним

        в принципе да!
        только не работать а трудица!
        почувствуйте разницу!
        трудицо это выбирать цель и идти к ее достижению.
        а работать ..это…физика.механика.
        работник и сотрудник это разные понятия.

        Thumb up 1 Thumb down 0

  6. Константин

    «Это абсолютно достаточный период с точки зрения адаптации любого человека» — ну бред полный. Это применительно к чему? А давайте сократим беременность до 2-х месяцев. Я думаю, что 16 лет для адаптации нормально.

    Thumb up 11 Thumb down 0

    • Аноним

      Когда такой «скворушке» предложили проехать на общественном транспорте, она сказала «вы смерти моей хотите?».
      Всё они отлично понимают.
      Просто хотят увеличить возраст дожития на своих должностях.

      Thumb up 15 Thumb down 1

  7. Аноним

    Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/06/25/360003-soxranit-molodost-rossiyan-povyshenie-pensionnogo-vozrasta

    Не надо сохранять мне молодость (я сама об этом позабочусь), сохраните мне выход на пенсию в положенный срок — 55!

    Thumb up 10 Thumb down 1

    • Аноним

      Не .. меня убивает цифра « женщины 63 !!!!!»
      Это вообще писец!
      Типа, мужики меньше живут!
      … ах, бедняжки! Пьют , курят, гуляют, жёнам нервы мотают .. ещё женщина детей должна родить, с внуками должна сидеть … все всем всегда должна и обязана .. когда ей бедной вообще жить?
      Ещё и будет ли вообще та работа?
      ( слава Богу, что я уже на пенсии!!!)
      Но , честно .. я в шоке!

      Thumb up 3 Thumb down 5

      • Аноним

        «когда ей бедной вообще жить?»

        Гулять, пить, курить, мужьям нервы трепать? *CRAZY*

        Thumb up 3 Thumb down 2

      • Никола

        Мужики до пенсии не доживают далеко не только из-за пьянства. Меньшая продолжительность жизни генетически заложена. Плюс, мужская работа обычно более тяжелая и связана с большими рисками для жизни.

        Thumb up 3 Thumb down 1

  8. Аноним

    Только сегодня новость была, мол какая-то актриса в очередной раз стала мамой. Ей 54. Так бы внимания не обратил, но в связи с последними веяниями… зачем пожилому человеку себя так напрягать?? 8)

    Thumb up 2 Thumb down 0

  9. Аноним

    «В правительстве заявили, что такая мера позволит увеличивать выплаты примерно на 1 тыс. рублей каждый год»
    Позвольте … я не догоняю .. вот эта тысча за счёт чего?
    За счёт повышения возраста или это ежегодные компенсации от инфляции ???
    Или уже одно другое исключает?

    Thumb up 4 Thumb down 0

  10. Аноним

    Да правильно баба толкует. Отменяем пенсию! Даёшь дункан маклаутов( бессмертные люди). Реально они там бредят :-D

    Thumb up 5 Thumb down 1

  11. Аноним

    Не, ну можно согласиться работать по новым срокам, но только в Госдуме или в правительстве

    Thumb up 4 Thumb down 0

  12. redfalcon

    Бедная женщина, увидела «Странную историю Бенджамина Баттона» и теперь думает, что все мы рождаемся маленькими сморщенными стариками, а потом, все растем и молодеем, молодеем, молодеем… А еще министр здравоохранения! Мракобеска! И где все они были со своими теориями до 2014 года?

    Thumb up 11 Thumb down 0

  13. Аноним

    причина такой «реформы» проста — государство стало полным экономическим банкротом….а власть — политическим банкротом..
    вот вам и «эффективный менеджмент» и «рука рынка», о которых нам распинались последние десятилетия …
    платить за «достижения» руководства придется всем нам… :(

    Thumb up 6 Thumb down 1

    • Аноним

      Ха что придется платить!
      было ясно еще в 1986 году! Но кому и за что?.. :-D
      выясняется только сейчас… :-D

      Thumb up 0 Thumb down 0

    • Никола

      У нас вполне эффективный менеджмент в стране. Но эффективный в свою пользу — вон сколько оффшоров насоздавали, вилл, яхт и самолетов по заграницам понакупили… Судить их всех надо. Надеюсь, как кончится ЧМ-2018, начнутся акции народного неповиновения.

      Thumb up 2 Thumb down 1

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