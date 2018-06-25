Сохранит молодость россиян повышение пенсионного возраста

Продление профессиональной активности человека удлиняет его жизнь. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», — цитирует министра «Интерфакс».

На вопрос, позволяет ли здоровье российских женщин старше 55 лет говорить о повышении пенсионного возраста, Скворцова ответила: «Если оценивать жизнь сегодняшних россиян, то очевидно совершенно, что женщина 55 лет в народном менталитете уже считается молодой или средних лет, но ближе к молодому возрасту». Она добавила, что 60-летний мужчина «тоже не представляется списанным с точки зрения активной деятельности».

Предлагаемые правительством параметры и темпы повышения пенсионного возраста дадут возможность россиянам адаптироваться к новым реалиям, считает Скворцова. «У нас получается 16 лет на то, чтобы очень плавно перейти к новым параметрам. Это абсолютно достаточный период с точки зрения адаптации любого человека», — пояснила она.

Правительство представило законопроект об изменениях в пенсионное законодательство 14 июня. Документ предполагает увеличение сроков выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет — для женщин. Сейчас это 60 и 55 лет соответственно. Ожидается, что этот процесс начнется в 2019 году и закончится к 2034 году. В правительстве заявили, что такая мера позволит увеличивать выплаты примерно на 1 тыс. рублей каждый год.