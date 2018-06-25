Мраморной говядиной будут кормить заключенных Забайкалья

Блюда из мраморной говядины пополнят рацион питания осужденных забайкальского УФСИН. Это стало возможным благодаря сотрудничеству краевого управления ФСИН России и предприятий агропромышленного комплекса Забайкалья.

Производственный сектор УФСИН России по Забайкальскому краю постоянно развивается, позволяя учреждениям не только получить прибыль, но и расширить меню для осужденных. Одним из новых направлений такого развития является введение в рацион питания для осужденных мраморной говядины, за счет приобретения и выращивания крупного рогатого скота.

Так, ИК-1 города Нерчинск, уже закупило более ста голов телят абердин–ангусской породы. Это специализированная мясная порода крупного рогатого скота, выведенная в Шотландии и распространенная в настоящее время во многих странах.

Скот быстро и хорошо откармливается и имеет превосходство над другими породами по качеству туш. Отличительной особенностью этих животных является и то, что они могут содержаться на открытом воздухе даже в самые сильные морозы.

Для выпаса животных на специально отведенной территории, планируется трудоустроить не менее пяти осужденных. Полученный от работы на свежем воздухе доход они смогут направить на погашение исковых обязательств или помощи близким.

В настоящее время краевое управление ФСИН России заключило контракт с ИК-1 на внутрисистемную поставку мясной продукции для остальных учреждений УИС края, благодаря чему расширится ассортимент продуктов питания в столовых для осужденных во всех подразделениях УФСИН.

Реализация программы самообеспечения исправительных учреждений края продолжается, сообщили в забайкальском управлении ФСИН.