Ливни с грозами и шквалистым ветром надвигаются на Бердск

На Новосибирскую область надвигается погода, способная вызвать происшествия чрезвычайного характера, сообщили в региональном управлении МЧС. В ночь на 26 июня синоптики прогнозируют интенсивные дожди, местами сильные, ливни, грозы, град и шквалистые усиления ветра до 19-24 метров в секунду.

На основании неблагоприятного прогноза специалисты МЧС предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений.

Кроме того, по юго-востоку Новосибирской области с 25 по 29 июня местами ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами плюс 30 градусов и выше. Возможно возникновение очагов природных пожаров.

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Рекомендовано отказаться от дальних поездок. В квартирах, офисах, на балконах необходимо закрывать окна.

Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подземном переходе или в подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов и окон, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Не укрывайтесь сами и не паркуйте автомобили за остановками общественного транспорта, под рекламными щитам, рядом недостроенными зданиям и под деревьями.

Опасно при сильном ветре стоять под линиями электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Будьте аккуратны с электроприборами. При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует перебоям электричества, а также может привести к возникновению пожаров.

Особенно тщательно необходимо соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнём.

Спасатели также призывают в непогоду не выходить на водоемы на маломерных судах и не купаться. Кроме того, во время грозы и сильного ветра опасно не только у водоемов, но и в лесу.

Гражданам следует прислушаться к прогнозу и предупреждениям специалистов, чтобы не попасть в опасную ситуацию.

Главам муниципалитетов, руководителям министерств, ведомств, объектов экономики и предприятий жизнеобеспечения населения рекомендовано выполнить комплекс превентивных мероприятий, а также обеспечить готовность дежурных и дополнительных сил и средств для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеоявлений.

С целью минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, обусловленных возникновением природных явлений, а также своевременного и качественного оперативного реагирования органов управления, сил и средств на территории Бердска рекомендовано принять все необходимые меры по защите населения и территорий:

1. Довести до своих сотрудников прогноз и информацию о складывающихся погодных условиях и возможных рисках;

2. Проверить готовность систем оповещения;

3. В постоянном режиме осуществлять контроль за функционированием систем электроснабжения;

4. Произвести внеочередные инструктажи и обеспечить готовность дежурных сил и средств для ликвидации возможных ЧС;

5. Усилить контроль за готовностью дежурных сил на оперативное реагирование в случаях возникновения аварийных ситуаций;

6. Аварийные бригады поддерживать в готовности для оперативного реагирования в случаях нарушения обеспечения объектов, социальных и жилых строении электрической энергией;

7. При необходимости проверить исправность резервных источников электроснабжения и уточнить способы доставки их к месту возможных ЧС;

8. Взять на особый контроль объекты с круглосуточным пребыванием людей по их бесперебойному обеспечению электроснабжением и теплом;

9. Проверить надежность крепления крыш зданий и сооружений, наружных рекламных плакатов и щитов, особенно в местах с массовым пребыванием людей;

10. При угрозе возникновения или возникновении ЧС информировать оперативную дежурную смену ЕДДС г. Бердска по телефонам 2-18-18, 2-63-93;

11. Руководителям организаций, учреждений, должностным лицам, доложить установленным порядком в ЕДДС г. Бердска о получении информации (с указанием времени получения) до 16:00 (нск), о выполненных превентивных мероприятиях до 17:00 (нск) 25.06.2018 г. по т. 2-18-18, 2-63-93 или на электронный адрес ugz.edds@mail.ru.