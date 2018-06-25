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Ливни с грозами и шквалистым ветром надвигаются на Бердск

А по юго-востоку ожидается аномально жаркая погода плюс 30 градусов и выше. Возможно возникновение очагов природных пожаров.

25.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

 

Ливни с грозами и шквалистым ветром надвигаются на Бердск

В шторм пострадали несколько автомобилей в Бердске

На Новосибирскую область надвигается погода, способная вызвать происшествия чрезвычайного характера, сообщили в региональном управлении МЧС. В ночь на 26 июня синоптики прогнозируют интенсивные дожди, местами сильные, ливни, грозы, град и шквалистые усиления ветра до 19-24 метров в секунду.

На основании неблагоприятного прогноза специалисты МЧС предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений.

Кроме того, по юго-востоку Новосибирской области с 25 по 29 июня местами ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами плюс 30 градусов и выше. Возможно возникновение очагов природных пожаров.

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Рекомендовано отказаться от дальних поездок. В квартирах, офисах, на балконах необходимо закрывать окна.

Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подземном переходе или в подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов и окон, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Не укрывайтесь сами и не паркуйте автомобили за остановками общественного транспорта, под рекламными щитам, рядом недостроенными зданиям и под деревьями.

Опасно при сильном ветре стоять под линиями электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Будьте аккуратны с электроприборами. При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует перебоям электричества, а также может привести к возникновению пожаров.

Особенно тщательно необходимо соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнём.

Спасатели также призывают в непогоду не выходить на водоемы на маломерных судах и не купаться. Кроме того, во время грозы и сильного ветра опасно не только у водоемов, но и в лесу.

Гражданам следует прислушаться к прогнозу и предупреждениям специалистов, чтобы не попасть в опасную ситуацию.

Главам муниципалитетов, руководителям министерств, ведомств, объектов экономики и предприятий жизнеобеспечения населения рекомендовано выполнить комплекс превентивных мероприятий, а также обеспечить готовность дежурных и дополнительных сил и средств для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеоявлений.

С целью минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, обусловленных возникновением природных явлений, а также своевременного и качественного оперативного реагирования органов управления, сил и средств на территории  Бердска рекомендовано принять все необходимые меры по защите населения и территорий:

1. Довести до своих сотрудников прогноз и информацию о складывающихся погодных условиях и возможных рисках;
2. Проверить готовность систем оповещения;
3. В постоянном режиме осуществлять контроль за функционированием систем электроснабжения;
4. Произвести внеочередные инструктажи и обеспечить готовность дежурных сил и средств для ликвидации возможных ЧС;
5. Усилить контроль за готовностью дежурных сил на оперативное реагирование в случаях возникновения аварийных ситуаций;
6. Аварийные бригады поддерживать в готовности для оперативного реагирования в случаях нарушения обеспечения объектов, социальных и жилых строении электрической энергией;
7. При необходимости проверить исправность резервных источников электроснабжения и уточнить способы доставки их к месту возможных ЧС;
8. Взять на особый контроль объекты с круглосуточным пребыванием людей по их бесперебойному обеспечению электроснабжением и теплом;
9. Проверить надежность крепления крыш зданий и сооружений, наружных рекламных плакатов и щитов, особенно в местах с массовым пребыванием людей;
10. При угрозе возникновения или возникновении ЧС информировать оперативную дежурную смену ЕДДС г. Бердска по телефонам 2-18-18, 2-63-93;
11. Руководителям организаций, учреждений, должностным лицам, доложить установленным порядком в ЕДДС г. Бердска о получении информации (с указанием времени получения) до 16:00 (нск), о выполненных превентивных мероприятиях до 17:00 (нск) 25.06.2018 г. по т. 2-18-18, 2-63-93 или на электронный адрес ugz.edds@mail.ru.


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(1) Комментарий

  1. Константин

    СМС даже не прислали.
    А на НГСе хорошо. Солнышко и 2 м/с ветер.
    https://pogoda.ngs.ru

    Thumb up 0 Thumb down 0

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