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Травмы у «наказанного» ремнем мальчика подтвердила экспертиза в Бердске

Травматолог подтвердил наличие следов ударов, нанесенных менее часа назад. Полиция готовится передавать дело следствию.

25.06.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 3 коммент.

Травмы у «наказанного» ремнем мальчика подтвердила экспертиза в Бердске

Травматолог подтвердил следы ударов, нанесенных мальчику не более часа назад

В четверг, 22 июня, «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о возможном физическом насилии, которое накануне, предположительно, применил житель пятиэтажного дома к одному из детей, игравших под его окнами. Напомним, что событие окончилось тем, что мама и бабушка отвезли мальчика в полицию и написали заявление.

Сегодня, 25 июня, Надежда Александровна, бабушка пострадавшего мальчика, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» о результатах обращения в полицию.

— В среду вечером мы, обратившись в полицию, сначала прошли первоначальный осмотр, потом нас отправили на судебную экспертизу. Травматолог осмотрел и подтвердил, что следы ударов есть, и что удары нанесены не более часа назад. Так что все, что этот дяденька говорит — все неправда, — негодующе заявила Надежда Александровна.

Травмы у «наказанного» ремнем мальчика подтвердила экспертиза в Бердске

Подъезд дома № 58 по улице Советской, где житель «наказал» чужого ребенка

Известно, что в пятницу, во второй половине дня, в полиции рассматривали вопрос о передаче дела следователю.

«Курьер. Среда. Бердск» будет следить за развитием событий.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    да уж…. как бы там не было, но за рукоприкладство подростку придется ответить по полной.

    закон оперирует фактами, а морально-этическая подоплека — в стороне

    Thumb up 6 Thumb down 1

  2. аноним

    Всё воздастся всем по заслугам.

    Thumb up 3 Thumb down 2

  3. Аноним

    Странно.
    Плоскостопие, сколиоз, близорукость, инфаркт, инсульт, язву желудка, внутренние кровотечения, ТЭЛА, и многое другое, врачи подтвердить не могут, потому что они не бОГИ.
    А тут могут.
    А вот кем работает бабка этого «правоведа»?
    У нас студент, что бы не ходить на физ-ру сам себе нащипывал гематомы.

    Thumb up 8 Thumb down 2

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