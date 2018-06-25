Травмы у «наказанного» ремнем мальчика подтвердила экспертиза в Бердске

Травматолог подтвердил следы ударов, нанесенных мальчику не более часа назад
В четверг, 22 июня, «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о возможном физическом насилии, которое накануне, предположительно, применил житель пятиэтажного дома к одному из детей, игравших под его окнами. Напомним, что событие окончилось тем, что мама и бабушка отвезли мальчика в полицию и написали заявление.
Сегодня, 25 июня, Надежда Александровна, бабушка пострадавшего мальчика, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» о результатах обращения в полицию.
— В среду вечером мы, обратившись в полицию, сначала прошли первоначальный осмотр, потом нас отправили на судебную экспертизу. Травматолог осмотрел и подтвердил, что следы ударов есть, и что удары нанесены не более часа назад. Так что все, что этот дяденька говорит — все неправда, — негодующе заявила Надежда Александровна.
Подъезд дома № 58 по улице Советской, где житель «наказал» чужого ребенка
Известно, что в пятницу, во второй половине дня, в полиции рассматривали вопрос о передаче дела следователю.
«Курьер. Среда. Бердск» будет следить за развитием событий.
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да уж…. как бы там не было, но за рукоприкладство подростку придется ответить по полной.
закон оперирует фактами, а морально-этическая подоплека — в стороне
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Всё воздастся всем по заслугам.
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Странно.
Плоскостопие, сколиоз, близорукость, инфаркт, инсульт, язву желудка, внутренние кровотечения, ТЭЛА, и многое другое, врачи подтвердить не могут, потому что они не бОГИ.
А тут могут.
А вот кем работает бабка этого «правоведа»?
У нас студент, что бы не ходить на физ-ру сам себе нащипывал гематомы.
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