Травмы у «наказанного» ремнем мальчика подтвердила экспертиза в Бердске

В четверг, 22 июня, «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о возможном физическом насилии, которое накануне, предположительно, применил житель пятиэтажного дома к одному из детей, игравших под его окнами. Напомним, что событие окончилось тем, что мама и бабушка отвезли мальчика в полицию и написали заявление.

Сегодня, 25 июня, Надежда Александровна, бабушка пострадавшего мальчика, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» о результатах обращения в полицию.

— В среду вечером мы, обратившись в полицию, сначала прошли первоначальный осмотр, потом нас отправили на судебную экспертизу. Травматолог осмотрел и подтвердил, что следы ударов есть, и что удары нанесены не более часа назад. Так что все, что этот дяденька говорит — все неправда, — негодующе заявила Надежда Александровна.

Известно, что в пятницу, во второй половине дня, в полиции рассматривали вопрос о передаче дела следователю.

«Курьер. Среда. Бердск» будет следить за развитием событий.