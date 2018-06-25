Ушел под землю тротуар на автомобильном мосту через Бердь в Бердске

Сегодня, 25 июня, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился читатель, обеспокоенный ямой, образовавшейся на тротуаре у бердского моста через Бердь. Провал образовался из-за размытия грунта во время последних дождей.

«На автомосту через реку Бердь обвалился кусок асфальта. Пока что пострадала отделенная бетонным бордюром от проезжей части пешеходная дорожка. В таком виде мост уже неделю. Заявление в Росавтодор подавали, сказали, что починить можно в течение дня, только какого дня — не уточнили», — сообщила читательница.

В понедельник пресс-секретарь «Сибуправтодора» Ольга Коломейцева рассказала «Курьер. Среда. Бердск» о работах, связанных с ремонтом этого участка.

— Размыв случился на прошлой неделе, мы его уже ликвидировали. Провели оперативные мероприятия, чтобы не допустить дальнейшего размывания почвы и, как следствие, разрушения тротуара и проезжей части. На этой неделе мы выполним там капитальный ремонт, то есть произведем щебенение и постелим свежий асфальт, — поделилась планами работ Ольга Викторовна.