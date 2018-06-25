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Новый вице-мэр Бердска: Избиратели останутся под моей опекой

Чтобы занять должность замглавы по строительству и ЖКХ Владимиру Захарову пришлось сложить свои депутатские полномочия, о чем он сожалеет. (ВИДЕО)

25.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Нет комментариев

Новый вице мэр Бердска: Избиратели останутся под моей опекой

Владимир Захаров восемь лет был депутатом бердского горсовета

На совещании чиновников 25 июня рассказал о кадровых перестановках мэр Бердска Евгений Шестернин. Вице-мэром по строительству и ЖКХ назначен бывший начальник УЖКХ Владимир Захаров. Коммунальным хозяйством города теперь будет руководить бывший заместитель начальника Центра муниципальных услуг Максим Совбанов.

После совещания Владимир Захаров устроил пресс-конференцию с журналистами.

Владимир Захаров сожалеет, что при вступлении в новую должность ему пришлось сложить депутатские полномочия.

— Восемь лет я отдал своим избирателям. Мне хотелось бы извиниться перед ними, сказать о том, что все обещания, которые были даны на выборах в 2016 году, будут выполнены. Может, даже в большом количестве. Все работы, которые мы планировали с избирателями, все программы будут доведены до конца. К сожалению, это (деятельность депутата, — прим. ред.) было главным препятствием, когда мне предложили уйти на новую должность. Это, конечно, отрыв от тех людей, которые мне доверили мандат депутата. Восемь лет я был в составе горсовета. Было оказано большое доверие. Уйти на работу в администрацию было трудным решением, — рассказал Захаров.

По словам Владимира Захарова, он думает, что спикер бердского горсовета депутатов Валерий Бадьин окажет посильную поддержку его депутатам.

— Избиратели будут находиться под моей опекой, но уже в качестве замглавы администрации.

Автор видео Галина Панчева

Владимир Николаевич отметил, что решение главы Бердска Евгения Шестернина назначить на должность руководителя УЖКХ Максима Совбанова, он поддержал.

-В качестве заместителя главы города я буду проводить две составляющих. Без бюджетного финансирования, без наполнения бюджета сферы ЖКХ и сферы строительства, нам рывок не сделать. В то же время необходимо продолжить работу по повышению эффективности использования этих средств. Вот две составляющих, которые я определяю как ключевые в своей работе, — подчеркнул вице-мэр.

В ближайшее время определенных изменений в структуре ЖКХ не будет, отметил Захаров. Он уверен, что главная задача в ЖКХ и строительстве сейчас — не растерять то положительное, что было накоплено, и все это приумножить.

-Людьми мы не разбрасываемся, но улучшение в работе нас тоже ожидает.

Разговор коснулся и оптимизации работы УЖКХ и ЦМУ. По словам Владимира Николаевича, данный процесс идет. В УЖКХ прошло сокращение девяти человек, но параллельно было создано два отдела: отдел контроля и отдел капитального ремонта. Что касается более эффективной работы ЦМУ, то это каждодневный труд УЖКХ совместно с ЦМУ. Захаров еще раз напомнил, что задача, которую он перед собой ставит — это эффективное использование бюджетных средств, как муниципальных, так областных и федеральных.


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