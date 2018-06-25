С массовым отключением электричества из-за грозы поручил разобраться глава Новосибирской области

Глава Новосибирской области Андрей Травников поставил перед региональным министерством ЖКХ и энергетики задачу в течение двух недель проанализировать причины массовых аварийных отключений электроэнергии при неблагоприятных погодных условиях в населенных пунктах области и оценить достаточность мероприятий по их предотвращению.

Как доложил на оперативном совещании 25 июня главе региона и. о. министра ЖКХ и энергетики области Денис Архипов, на прошедшей неделе из-за неблагоприятных погодных условий было зафиксировано повышенное количество отключений электроэнергии. Всего, сообщил министр, было зафиксировано 204 таких случая, это почти вдвое больше, чем обычно. Отключения происходили в Новосибирском, Черепановском, Маслянинском, Искитимском, Колыванском, Барабинском и Купинском районах, а также в Новосибирске и Бердске. По данным Региональной сетевой компании, все отключения электроэнергии были ликвидированы в течение суток.

Глава региона заявил, что даже несмотря на погодные условия, количество отключений большое. Андрей Травников дал поручение профильному ведомству оценить ситуацию, проанализировать достаточность предусмотренных в производственной и инвестиционной программах электроснабжающих организаций мероприятий, направленных на предотвращение массовых отключений электроэнергии при неблагоприятных погодных условиях. В частности, работ по расчистке и расширению просек ЛЭП.

При этом врио губернатора обратил внимание на тот факт, что в ряде районов, где на прошедшей неделе происходили массовые отключения электроэнергии, лесные массивы небольшие. Обрывы линий электропередач из-за падения деревьев вряд ли могут являться в этих случаях основной причиной выхода из строя электроснабжающих систем, сообщили в пресс-службе регионального правительства.