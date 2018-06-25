Против повышения пенсионного возраста проведет пикет КПРФ в Новосибирске

В Новосибирске 26 июня с 17.00 до 19.00 на площади Пименова перед ГПНТБ пройдёт пикет Новосибирского обкома КПРФ против повышения пенсионного возраста. Об этом сегодня, 25 июня, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» пресс-секретарь партийной организации Дарья Волкова.

-Сейчас на пенсию выходят женщины в возрасте 55 лет и мужчины в возрасте 60 лет, в правительстве считают, что эту планку надо поднимать. 14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 2019 года. Для мужчин этот показатель будет поднят до 65 лет, а для женщин — до 63 лет, — напомнили коммунисты.

По их выводам, даже сейчас до 65 лет не доживают 30% женщин и 50% мужчин. Для мужчин, появившихся на свет в 1963-1964 годах, ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет около 64,44 года. Это значит, что большая часть этого поколения, скорее всего, просто не доживет до пенсионных выплат. Женщины, родившиеся в начале 70-х годов, находятся в чуть лучшем положении: они смогут прожить на пенсии около 10 лет – ожидаемая продолжительность жизни первого женского «пореформенного» поколения 1971-1972 годов рождения – 73,6 года.