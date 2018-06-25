Против повышения пенсионного возраста проведет пикет КПРФ в Новосибирске

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Медведев, выступая в Думе весной, попросил не мешать, не вставлять палки в колеса. А КПРФ как будто и не слышала..
Те кто возмущён проектом реформы, вспомните, речь идёт про рывок. Аналитики пишут что реформы не такие уж и кардинальные, они связаны с перераспределением всего 4% ВВП.
А если такие, относительно небольшие реформы невозможно провести, то вопрос возникает, а собственно готово ли общество к переменам, нужны ли они ему. С другой стороны и находиться в нынешнем состоянии далеко не всем нравится. Как быть?
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А где же всенародный митинг? Полторы калеки из КПРФ и всё?
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