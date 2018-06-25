КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам комнату, 8-913-894-2506 Ирина
Продам 1к
Срочно продам квартиру
Срочно продам квартиру
Срочно продам квартиру
Срочно продам квартиру
Срочно продам квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Ушел под землю тротуар на автомобильном мосту через Бердь в Бердске

Новый вице-мэр Бердска: Избиратели останутся под моей опекой

Выпускной пройдет 26 июня на площади Горького в Бердске

С массовым отключением электричества из-за грозы поручил разобраться глава Новосибирской области

Против повышения пенсионного возраста проведет пикет КПРФ в Новосибирске

Давать квартиры детдомовцам вместе с мебелью предложил мэр Бердска

Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска

Пенсию в 15 тыс. рублей пообещали россиянам в 2019 году

Разрушилась жизнь после «убийства» у журналиста Бабченко

Приглашаем партнеров в журнал «Парад» к Дню города Бердска-302

Последние комментарии

Июнь 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  


Курьер запустил PUSH-уведомления

Быть в курсе!

25.06.2018 9 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Курьер. Среда. Бердск:

Друзья, мы запустили сервис уведомлений. Отправлять туда будем только самые важные или срочные новости. В том числе, уведомления от МЧС или графики отключения света/воды.
Подписаться на уведомления можно разрешив сайту присылать уведомления на запрос при входе из браузера.

Например, из браузера Chrome в мобильном:
Курьер запустил PUSH уведомления


Похожие записи

  • Нет похожих записей.

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Как сделать путешествие по жизни здоровым и счастливым Ушел под землю тротуар на автомобильном мосту через Бердь в Бердске Новый вице-мэр Бердска: Избиратели останутся под моей опекой

(9) Комментариев

  1. Бердчанин

    Сначала объявления МЧС, а потом всякий спам попрёт! Знаем мы ваших… ;) ;) ;)

    Thumb up 1 Thumb down 1

    • a.danilov

      спам не попрёт.
      За рассылку уведомлений всегда есть ответственный человек, с которого можно спросить «Доколе!?» ;)

      Ну и, к тому же, идея как раз том и была, чтобы в пуш отправлять только самое важное(по мнению редакции). Это пара-тройка новостей в день, от силы.

      Thumb up 1 Thumb down 1

    • Аноним

      Если спам попрёт — то можно будет и вырубить. Push-уведомления — это не договор с дьяволом, подписанный кровью.

      А вообще я, помнится, лет пять назад просил то ли на форуме то ли где-то ещё сделать отдельные набор важных/местных новости в виде рубрики или ещё как-то (намереваясь забирать их через RSS). В виде пушей это даже гораздо удобнее. Спасибо!

      Thumb up 1 Thumb down 1

  2. Аноним

    И что? Толку то от них? Лучше бы мобильную верстку сделали.

    Thumb up 3 Thumb down 0

      • Аноним

        Лучше, чем ничего. Сейчас мобильной верстки нет, если вы не заметили. Хотя как вы могли не заметить, вы же администратор сайта!

        Thumb up 3 Thumb down 0

        • a.danilov

          обычный юзер.
          Вы ставите push-уведомления и верстку в один ряд?
          На мой взгляд это некорректное сравнение. Это как сравнить сноуборд и автомобиль. Передвигаться можно и на том и на другом, но абсолютно разное назначение. Опять же, ну вам лично они не нужны и для вас это «ничего», а кому вполне себе удобны и возможно даже полезны.
          PS. А, вообще, «мобильная верстка» есть в планах.

          Thumb up 0 Thumb down 3

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика