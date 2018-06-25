Курьер запустил PUSH-уведомления

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Сначала объявления МЧС, а потом всякий спам попрёт! Знаем мы ваших…
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спам не попрёт.
За рассылку уведомлений всегда есть ответственный человек, с которого можно спросить «Доколе!?»
Ну и, к тому же, идея как раз том и была, чтобы в пуш отправлять только самое важное(по мнению редакции). Это пара-тройка новостей в день, от силы.
1 1
Ну спросим. А он напишет, что новость о новых труселях Бузовой самая важная.
1 0
сомневаетесь- просто откажитесь изначально.
Да и, вообще, в любой момент отписаться можно.
Не вижу проблем.
0 1
Если спам попрёт — то можно будет и вырубить. Push-уведомления — это не договор с дьяволом, подписанный кровью.
А вообще я, помнится, лет пять назад просил то ли на форуме то ли где-то ещё сделать отдельные набор важных/местных новости в виде рубрики или ещё как-то (намереваясь забирать их через RSS). В виде пушей это даже гораздо удобнее. Спасибо!
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И что? Толку то от них? Лучше бы мобильную верстку сделали.
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Лучше чем что?
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Лучше, чем ничего. Сейчас мобильной верстки нет, если вы не заметили. Хотя как вы могли не заметить, вы же администратор сайта!
3 0
обычный юзер.
Вы ставите push-уведомления и верстку в один ряд?
На мой взгляд это некорректное сравнение. Это как сравнить сноуборд и автомобиль. Передвигаться можно и на том и на другом, но абсолютно разное назначение. Опять же, ну вам лично они не нужны и для вас это «ничего», а кому вполне себе удобны и возможно даже полезны.
PS. А, вообще, «мобильная верстка» есть в планах.
0 3