Курьер запустил PUSH-уведомления

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Друзья, мы запустили сервис уведомлений. Отправлять туда будем только самые важные или срочные новости. В том числе, уведомления от МЧС или графики отключения света/воды.

Подписаться на уведомления можно разрешив сайту присылать уведомления на запрос при входе из браузера.

Например, из браузера Chrome в мобильном:

