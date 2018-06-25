Разрушилась жизнь после «убийства» у журналиста Бабченко

Переехавший на Украину российский журналист Аркадий Бабченко рассказал о том, как ему живется после инсценировки его смерти СБУ. По его словам, жизнь его теперь в очередной раз полностью разрушена. Ему нельзя ходить в магазин, он ест только ту еду, которую привозит охрана и до сих пор ходит в тех же штанах, в которых был в морге во время инсценировки.

«Если вы думаете, что все по-прежнему, просто чуть немного изменилось — это ни фига не так. Ничего уже не по-прежнему. Изменилось всё», — написал журналист на свое странице в Facebook.

По его словам, ему не разрешают выходить на улицу, встречаться с друзьями в кафе и даже ходить в магазин. Если необходимо все-таки с кем-то встретиться, то это очень ограниченный круг лиц и все встречи проходят в закрытом, заранее оговоренном, охраняемым месте. При этом план пребывания в этом месте разрабатывается заранее.

Бабченко также сообщил о своих подозрениях, что спецслужбы России имеют доступ к его гаджетам и могут их «читать и слушать».

Он также пишет, что его семья была эвакуирована из России за день до дня, когда СБУ устроили инсценировку его гибели и поэтому у них из вещей только три чемодана, которые удалось взять тогда в машину. «Квартира, гараж, шмотки, видеокамера импортная три штуки — все осталось там», — отмечает журналист.

По словам Бабченко, он пользуется государственными вилками, на табурете, на котором он сидит в данный момент стоит инвентаризационный номер, а на нем те же самые штаны, в которых он был в морге.

«Я вижу только один и тот же определенный круг людей. Из охраняемого места я не выхожу. Вообще. Мне некуда больше выходить», — пишет Бабченко, добавляя, что у него теперь нет ни работы, ни посиделок, ни спортзалов, ни пикников, ни кино. «Моя жизнь в очередной раз сломана полностью», — утверждает журналист.

Бабченко отметил, что теперь не он определяет свою жизнь и даже не знает, как будет жить его ребенок и в какую школу он будет ходить. «Сегодня выходной. Вы строите планы на уикэнд. А я сижу с семьей в бункере, прячусь от наемных убийц. Долбаная штирлициада», — в сердцах пишет Бабченко, упрекая тех, кто упрекал его в «клоунаде».

По словам Бабченко, такие меры безопасности применяются из-за того, что «ничего еще не кончилось». Он отметил, что арестованный по его делу бизнесмен Борис Герман утверждает, что помимо возглавляемой им группы, только в Киеве имеются еще с десяток прекрасно подготовленных военных организаций. Все они — «надолго» и достаточно «серьезны» в своих намерениях. Таких «летучих боевых отрядов» якобы немало и в других украинских городах.