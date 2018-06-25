КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам комнату, 8-913-894-2506 Ирина
Продам 1к
Срочно продам квартиру
Срочно продам квартиру
Срочно продам квартиру
Срочно продам квартиру
Срочно продам квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Ушел под землю тротуар на автомобильном мосту через Бердь в Бердске

Новый вице-мэр Бердска: Избиратели останутся под моей опекой

Выпускной пройдет 26 июня на площади Горького в Бердске

С массовым отключением электричества из-за грозы поручил разобраться глава Новосибирской области

Против повышения пенсионного возраста проведет пикет КПРФ в Новосибирске

Давать квартиры детдомовцам вместе с мебелью предложил мэр Бердска

Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска

Пенсию в 15 тыс. рублей пообещали россиянам в 2019 году

Разрушилась жизнь после «убийства» у журналиста Бабченко

Приглашаем партнеров в журнал «Парад» к Дню города Бердска-302

Последние комментарии

Июнь 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  


«Заминировал» психбольницу пациент в День города Новосибирска

Пациент клиники для душевно больных воспользовался сотовым телефоном и сообщил о том, что в здании заложена бомба.

25.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

«Заминировал» психбольницу пациент в День города Новосибирска

Телефонные террористы «минировали» здание мэрии Бердска в сентябре 2017 года

24 июня медперсоналу и пациентам психиатрической больницы №3 в Дзержинском районе Новосибирска оказалось не до праздника. Телефонный террорист в День города устроил переполох, сообщив о бомбе в стенах медучреждения. К счастью, угроза не подтвердилась.

Неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что больница на ул. Красноводской, 36, заминирована. Днём туда начали стягиваться представители соответствующих служб. Как пишет АСТ-54, звонившего вскоре вычислили — им оказался пациент больницы. Что спровоцировало его на звонок, пока неизвестно.

Кинологи с собаками взрывчатки не обнаружили.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Как сделать путешествие по жизни здоровым и счастливым Ушел под землю тротуар на автомобильном мосту через Бердь в Бердске Новый вице-мэр Бердска: Избиратели останутся под моей опекой

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика