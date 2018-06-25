«Заминировал» психбольницу пациент в День города Новосибирска

24 июня медперсоналу и пациентам психиатрической больницы №3 в Дзержинском районе Новосибирска оказалось не до праздника. Телефонный террорист в День города устроил переполох, сообщив о бомбе в стенах медучреждения. К счастью, угроза не подтвердилась.

Неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что больница на ул. Красноводской, 36, заминирована. Днём туда начали стягиваться представители соответствующих служб. Как пишет АСТ-54, звонившего вскоре вычислили — им оказался пациент больницы. Что спровоцировало его на звонок, пока неизвестно.

Кинологи с собаками взрывчатки не обнаружили.