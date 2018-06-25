Свидетеля по делу мэра-взяточника Потапова глава назначил руководителем ЖКХ Бердска

Место назначенного вице-мэром Бердска экс-начальника управления ЖКХ Владимира Захарова занял Максим Совбанов, работавший до сегодняшнего дня заместителем директора Центра муниципальных услуг. Если до 25 июня Совбанов курировал содержание дорог, то сейчас сфера его влияния существенно расширилось — все жилищно-коммунальное хозяйство Бердска.

Об этом только что сообщил на заседании чиновников глава города Евгений Шестернин, представив подчиненным новых назначенцев. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне Владимир Захаров написал заявление о сложении с себя депутатских полномочий, что позволило ему занять должность чиновника — заместителя главы города. Шестернин подписал приказ о кадровых перестановках.

Максим Совбанов опытный управленец, «полжизни» отработавший в сфере ЖКХ. Кроме того, он «засветился» на выборах мэра, депутатов горсовета, а также в качестве свидетеля по уголовному делу о взятках и других коррупционных преступлениях экс-главы Бердска Ильи Потапова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 2016 году Максим Флюровис участвовав в конкурсном отборе на пост мэра. У енго в соперниках был победитель, набравший наибольшее количество баллов (29) по итогам теста, нынешний мэр Евгений Шестернин. Совбанов получил минимальное число баллов — 5.

Два года назад Максим Совбанов баллотировался в Совет депутатов Бердска. Но тоже проиграл. На избирательном округе №16 соперничали 9 человек. 18 сентября 2016 году победу одержала Жанна Теличко, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

А в мае 2013 года Совбанову пришлось стать детективом, чтобы разоблачить коррупцию в стенах бердской власти. На скрытую камеру он записал совой разговор с тогдашним мэром Ильей Потаповым и его первым замом Владимиром Мухамедовым. Руководители города предлагали ему списать долги и отремонтировать 2000 кв. м дорог вместо 1300 квадратов. Но средств на это предусмотрено не было.

Видеозапись фигурировала во втором уголовном деле Потапова, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Бывший руководитель ООО «Городское благоустройство» Максим Совбанов фигурировал в уголовном деле как пострадавшая сторона. В 2011 году фирма, которой город должен был 14 млн рублей, выиграла аукцион на право заключения муниципального контракта с управлением ЖКХ по содержанию городских улиц. А Потапов и Мухамедов, дескать, решили завладеть имуществом ООО через переуступку права требования долга.

По версии следствия, первые лица города, затребовав муниципальный контракт якобы для проверки, удерживали его у себя, обманув Совбанова. Полномочиями подписывать контракт они не обладали. Потапов и Мухамедов дважды предлагали руководителю «Городского благоустройства» переуступить право требования к УЖКХ на сумму 14 млн рублей, пообещав заключить муниципальный контракт. Но тот якобы отказался.

СК квалифицировал все это как покушение на мошенничество.

Примечательно, что в июне 2013 года на замдиректора Центра муниципальных услуг Максима Совбанова, который находился в статусе свидетеля по делу Потапова и Мухамедова, наехала «Тойота» и скрылась с места ДТП. В ту ночь он со своими работниками делал дорогу. Совбанов получил несерьезные травмы.

За несколько часов до наезда на Совбанова СКР возбудил еще одно уголовное дело в отношении арестованного по подозрению во взяточничестве мэра Бердска Ильи Потапова и его первого зама Владимира Мухамедова. На этот раз следствие вменяет обоим покушение на мошенничество. Речь идет, предположительно, о 15 млн рублей, выделенные областным бюджетом в 2011 году на гарантийный ремонт дорог. Ремонтировать дорожное покрытие должна была фирма «Городское благоустройство», которой в то время руководил Максим Флюрович.

По некоторым данным, Потапов и Мухамедов предлагали Совбанову некую сделку — на «гарантийные» деньги отремонтировать дополнительные участки дороги, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В конце декабря 2012-го на пресс-конференции по итогам года Илья Потапов, отвечая на вопросы журналистов, в том числе оценил Максима Совбанова с самой лучшей стороны.

дословно

Вопрос:

По дорогам работает такой специалист Максим Совбанов. Он же не был в вашей команде, кто его посоветовал? Вы знаете всю его предысторию, как он работал по дорогам и как потом избежал ответственности.

Ответ Потапова:

— В городе Бердске было несколько моделей, в том числе, такая, когда обслуживание дорог передавалась сторонним подрядчикам. На мой взгляд, долги, которые сформировались у города перед таким подрядчиком, как «Городское благоустройство» [директор Максим Совбанов] были несколько завышены. Они были очень большими, мы до сих пор продолжаем по ним рассчитываться. Но это было, наверное, самой крупной и приспособленной организацией, которая могла комплексно обслужить территорию бердских дорог. Естественно, в качестве такого специалиста, бригадира, профессионала Максима Флюровича я рассмотрел после того, как комплексно изучил возможности оставшихся подрядчиков, комплексно изучил парк. Но на пост руководителя я его не поставил, по сути, он является таким крепким исполнителем. Сейчас ЦМУ [МУП Центр муниципальных услуг, замдиректора — Максим Совбанов] отрабатывает каждую копейку.