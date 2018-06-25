Давать квартиры детдомовцам вместе с мебелью предложил мэр Бердска

Не все детдомовцы могут адаптироваться к самостоятельной жизни в Бердске. Им выдают жилье, где сделан ремонт, установлена электроплита, оборудован санузел. Но в квартирах нет даже минимального набора мебели. Эту проблему мэр Бердска Евгений Шестернин предложил поднять на уровне министерства соцразвития сотрудникам отдела опеки и попечительства.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в этом году жилье получат пятеро детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Для покупки квартир выделили 6, 6 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Еще шесть человек, достигшие совершеннолетия, будут получать компенсацию денежных средств за найм жилья. Всего в очереди на жилье стоит 62 человека.

По словам начальника отдела опеки и попечительства Натальи Леонидовой, все жилые помещения, не менее 30 кв.м соответствуют установленным санитарным и техническим нормам и правилам. Для детей-сирот приобретают однокомнатные квартиры в готовом состоянии: с отделкой, электроплитами, приборами учета.

Со стороны органов опеки осуществляется контроль условий проживания детей-сирот, которым выделили жилые помещения. Основные проблемы, с которыми столкнулись сотрудники опеки— несвоевременная оплата коммунальных услуг. Из 23 человек трое являются злостными неплательщиками. Накопили долг 60, 38 и 40 тыс. рублей. И два человека сдают под найм свое жилье, что является ненадлежащим использованием.

Мэр Бердска Евгений Шестернин отметил, что воспитанники детских домов, находившиеся на полном гособеспечении, не адаптированы к самостоятельной жизни. Когда им предоставляют новые квартиры, то они не оборудованы ни мебелью, ни чем-то еще другим. Это тоже тема и ее нужно поднимать на уровне министерства соцразвития, а не только ограничиваться выдачей квадратных метров, подчеркнул мэр.