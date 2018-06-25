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Давать квартиры детдомовцам вместе с мебелью предложил мэр Бердска

Евгений Шестернин считает, что нельзя ограничиваться предоставлением квадратных метров, и на уровне министерства нужно поднимать вопрос по обстановке жилья для сирот.

25.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Давать квартиры детдомовцам вместе с мебелью предложил мэр Бердска

Пока обживаться в новых квартирах детдомовцам помогают социальные службы и небезразличные соседи

Не все детдомовцы могут адаптироваться к самостоятельной жизни в Бердске. Им выдают жилье, где сделан ремонт, установлена электроплита, оборудован санузел. Но в квартирах нет даже минимального набора мебели. Эту проблему мэр Бердска Евгений Шестернин предложил поднять на уровне министерства соцразвития сотрудникам отдела опеки и попечительства.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в этом году жилье получат пятеро детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Для покупки квартир выделили 6, 6 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Еще шесть человек, достигшие совершеннолетия, будут получать компенсацию денежных средств за найм жилья. Всего в очереди на жилье стоит 62 человека.

По словам начальника отдела опеки и попечительства Натальи Леонидовой, все жилые помещения, не менее 30 кв.м соответствуют установленным санитарным и техническим нормам и правилам. Для детей-сирот приобретают однокомнатные квартиры в готовом состоянии: с отделкой, электроплитами, приборами учета.

Со стороны органов опеки осуществляется контроль условий проживания детей-сирот, которым выделили жилые помещения. Основные проблемы, с которыми столкнулись сотрудники опеки— несвоевременная оплата коммунальных услуг. Из 23 человек трое являются злостными неплательщиками. Накопили долг 60, 38 и 40 тыс. рублей. И два человека сдают под найм свое жилье, что является ненадлежащим использованием.

Мэр Бердска Евгений Шестернин отметил, что воспитанники детских домов, находившиеся на полном гособеспечении, не адаптированы к самостоятельной жизни. Когда им предоставляют новые квартиры, то они не оборудованы ни мебелью, ни чем-то еще другим. Это тоже тема и ее нужно поднимать на уровне министерства соцразвития, а не только ограничиваться выдачей квадратных метров, подчеркнул мэр.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Все понимаю, но ПОЧЕМУ обычные дети обычных родителей вынуждены всего добиваться самостоятельно (родители не в силах помогать и тем более квартирой обеспечить), а этим все нахаляву?

    По-моему, честнее было бы обеспечивать их общежитиями (пусть даже с обстановкой минимальной) без права оформления прав собственности!

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    • гость

      так вы родите ребенка да сдайте его в детдом, он потом квартиру получит, и скажет вам огромное спасибо

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