Как сделать путешествие по жизни здоровым и счастливым
Список врачей, которых нужно посещать регулярно*
*даже если ничего не беспокоит!
Главный помощник в борьбе с раком — время
Онкологическое заболевание, которые было выявлено
на первой стадии, почти всегда излечимо:
• Если рак был обнаружен на первой стадии, то шансы выжить будут больше 92%.
• Для онкологии второй степени процент выживаемости более 75%.
• При раке на третьей стадии шанс вылечиться будет более 50%.
• На четвертой стадии рака выживают всего 12% пациентов.
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