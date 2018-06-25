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Как сделать путешествие по жизни здоровым и счастливым

Как сделать путешествие по жизни здоровым и счастливым

25.06.2018 Нет комментариев

Как сделать путешествие по жизни здоровым и счастливым

Список врачей, которых нужно посещать регулярно*

*даже если ничего не беспокоит!

Как сделать путешествие по жизни здоровым и счастливым

Как сделать путешествие по жизни здоровым и счастливым

Как сделать путешествие по жизни здоровым и счастливым

Как сделать путешествие по жизни здоровым и счастливым
Как сделать путешествие по жизни здоровым и счастливым

Как сделать путешествие по жизни здоровым и счастливым
Как сделать путешествие по жизни здоровым и счастливым

Как сделать путешествие по жизни здоровым и счастливым

Как сделать путешествие по жизни здоровым и счастливым
Как сделать путешествие по жизни здоровым и счастливым

Как сделать путешествие по жизни здоровым и счастливым

Как сделать путешествие по жизни здоровым и счастливым

Как сделать путешествие по жизни здоровым и счастливым
Как сделать путешествие по жизни здоровым и счастливым

Как сделать путешествие по жизни здоровым и счастливым

Как сделать путешествие по жизни здоровым и счастливым

Главный помощник в борьбе с раком — время

Онкологическое заболевание, которые было выявлено

на первой стадии, почти всегда излечимо:

• Если рак был обнаружен на первой стадии, то шансы выжить будут больше 92%.

• Для онкологии второй степени процент выживаемости более 75%.

• При раке на третьей стадии шанс вылечиться будет более 50%.

• На четвертой стадии рака выживают всего 12% пациентов.

Как сделать путешествие по жизни здоровым и счастливым

Как сделать путешествие по жизни здоровым и счастливым
Как сделать путешествие по жизни здоровым и счастливым
Как сделать путешествие по жизни здоровым и счастливым

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