Кто и где может быстро и качественно научить работать в Word и Excel?

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Посоветуйте, пожалуйста, курсы в Бердске/Советском районе по Word и Excel. Возможен, репетитор. Нужно за полтора месяца научиться работать и понимать. Писать bkurer@mail.ru, с пометкой в теме Word и Excel.