С Днем молодежи!

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Бердское Местное отделение ППП»ЛДПР» поздравляет всех, кто молод возрастом, душой и телом с Праздником! С Днём Молодёжи!

Желаем крепкого здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, успехов и удачи во всех благих начинаниях, мирного неба над головой!

Новых горизонтов и вершин, прогресса и перспективы, позитива, креатива и улыбок!

С уважением, координатор БМО ППП»ЛДПР», Горобец И.П.