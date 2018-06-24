Фото: Люди плакали, когда увидели реконструкцию на акции «Свеча памяти»

В рубрику «Сообщи свои новости» написал

Очень трогательную «реконструкцию» на тему начала Великой Отечественной войны показали у Монумента ребята из ВПК «Единство», которым командует Павел Ладенёв при ОДМ. Всё было настолько продумано, что у людей, пришедших на акцию «Свеча Памяти», действительно возникло ощущение, что они перенеслись в 41-й год.

