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Шторм валил деревья, строительные краны, катер врезался в опору моста в Барнауле

В Центральном районе ввели режим ЧС. (ВИДЕО)

24.06.2018 Фото: МЧС по Алтайскому краю Нет комментариев

Шторм валил деревья, строительные краны, катер врезался в опору моста в Барнауле

Ветер повали строительный кран в Барнауле

Грозовой шквал, оставивший после себя разрушения в виде сломанных деревьев, падением конструкций и крана, повреждением крыш, причалившем на другом берегу прогулочном катере, частичном отключением электроэнергии в двух районах краевого центра, основные неприятности доставил городу Барнаулу. Кроме того непогода с разной силой интенсивности затронула Рубцовск, Новоалтайск, Поспелихинский, Шипуновский, Калманский, Первомайский и Тальменский районы. Более 80 тысяч человек в крае оставались без электричества. Аварийно восстановительные бригады «МРСК-Сибири» Алтайэнерго, в тесном взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю, муниципальными властями оперативно провели работы по восстановлению электроснабжения. На данный момент остаются неподключенными к электроэнергии около четырехсот пятидесяти домовладений с населением полторы тысячи человек в городе Барнауле, сообщает сайт МЧС по Алтайскому краю.

Теплоход баракуда.Автор: Станислав Туровский

На откачке ливневых вод на насосной станции №8 Водоканала Барнаула задействованы 3 насосных станции. Для устранения аварии решено отключать частично от водоснабжения центральную часть города (от улицы Папанинцев до Старого базара), а также поселок Южный и жилые дома в нагорной части краевой столицы, чтобы уменьшить приток воды на насосную станцию. Медучреждения Нагорного медицинского кластера, в том числе Краевую клиническую больницу, не отключают от водоснабжения. Водоканал и другие службы города организовали подвоз воды.

Врио Губернатора Алтайского края Виктор Томенко держит ситуацию с устранением последствий прохождения непогоды на территории края на личном контроле.

В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю работает оперативный штаб. Продолжается отработка всех поступающих звонков и сигналов от населения о фактах падениях слабо закреплённых конструкций, деревьев, электроснабжения. Принимаются все меры по восстановлению полной работоспособности объектов жизнеобеспечения и оказанию адресной помощи населению.

Всего для ликвидации последствий от территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций края (РСЧС) задействовано 563 человека, 175 единиц техники, из них от МЧС России 225 человек, 41 единица техники. Работают 118 аварийных бригад.

Шторм валил деревья, строительные краны, катер врезался в опору моста в Барнауле Шторм валил деревья, строительные краны, катер врезался в опору моста в Барнауле


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