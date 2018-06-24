Шторм валил деревья, строительные краны, катер врезался в опору моста в Барнауле

Грозовой шквал, оставивший после себя разрушения в виде сломанных деревьев, падением конструкций и крана, повреждением крыш, причалившем на другом берегу прогулочном катере, частичном отключением электроэнергии в двух районах краевого центра, основные неприятности доставил городу Барнаулу. Кроме того непогода с разной силой интенсивности затронула Рубцовск, Новоалтайск, Поспелихинский, Шипуновский, Калманский, Первомайский и Тальменский районы. Более 80 тысяч человек в крае оставались без электричества. Аварийно восстановительные бригады «МРСК-Сибири» Алтайэнерго, в тесном взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю, муниципальными властями оперативно провели работы по восстановлению электроснабжения. На данный момент остаются неподключенными к электроэнергии около четырехсот пятидесяти домовладений с населением полторы тысячи человек в городе Барнауле, сообщает сайт МЧС по Алтайскому краю.

Теплоход баракуда.Автор: Станислав Туровский

На откачке ливневых вод на насосной станции №8 Водоканала Барнаула задействованы 3 насосных станции. Для устранения аварии решено отключать частично от водоснабжения центральную часть города (от улицы Папанинцев до Старого базара), а также поселок Южный и жилые дома в нагорной части краевой столицы, чтобы уменьшить приток воды на насосную станцию. Медучреждения Нагорного медицинского кластера, в том числе Краевую клиническую больницу, не отключают от водоснабжения. Водоканал и другие службы города организовали подвоз воды.

Врио Губернатора Алтайского края Виктор Томенко держит ситуацию с устранением последствий прохождения непогоды на территории края на личном контроле.

В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю работает оперативный штаб. Продолжается отработка всех поступающих звонков и сигналов от населения о фактах падениях слабо закреплённых конструкций, деревьев, электроснабжения. Принимаются все меры по восстановлению полной работоспособности объектов жизнеобеспечения и оказанию адресной помощи населению.

Всего для ликвидации последствий от территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций края (РСЧС) задействовано 563 человека, 175 единиц техники, из них от МЧС России 225 человек, 41 единица техники. Работают 118 аварийных бригад.