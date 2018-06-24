Скончалась в больнице выпавшая из окна 5-летняя девочка в Бердске

Бердский следственный отдел СКР начал уголовно-процессуальную проверку по факту трагедии с ребенком, произошедшей накануне.

Как сообщал «Курьер. Среда Бердск», в субботу, 23 июня, около 10 часов утра 5-летняя девочка выпала из окна 4-го этажа дома №11/2 на ул. Попова в микрорайоне Прибрежном, что у парка отдыха «Ремикс».

Девочка была дома с отцом. Они по его словам, играли в прятки. Отец отвлекся на телефонный разговор, а когда начал искать дочь, не нашел ее в квартире. Выглянув в окно, он увидел девочку в крови, лежащую на ступенях, ведущих в подвал. Рядом валялась москитная сетка, на которую, она облокотилась.

Услышав крики отца соседи вызвали скорую помощь. «Скорая» отвезла пострадавшую в реанимацию горбольницы (корпус в Микрорайоне). Но врачи не смогли спасти ребенка. Девочка скончалась.

Следственный комитет организовал проверку, по итогам которой будет принято процессуальной решение — возбуждать уголовное дело или нет. Об этом сообщил «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

Он еще раз напомнил взрослым быть предельно внимательными, не оставлять детей без присмотра, а окна сделать максимально безопасными для малышей и закрыть к ним доступ.

С наступлением теплого времени года учащаются трагические происшествия, связанные с падением детей дошкольного возраста из окон жилых домов. В 2017 году в Новосибирске зафиксировано 10 случаев падения детей из окон, в 2016 году произошло 26 случаев, из них 7 со смертельным исходом. В 2015 году — 13 фактов, из них два смертельных. Первый подобный случай уже был зафиксирован с наступлением тепла в апреле 2018 года в Ленинском районе Новосибирска.

В 2016 году в Бердске произошло 4 факта падения детей из окон , из них 2 случая с летальным исходом. В 2017 зафиксирован 2 подобных случая на территории Бердска, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».