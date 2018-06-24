Свечи памяти в день начала Великой Отечественной войны зажгли в Бердске

Уже который год 22 июня сотни бердчан собираются в парке Победы у Вечного огня, чтобы вспомнить о трагических событиях, произошедших 77 лет назад. Тогда началась Великая Отечественная война — самая кровопролитная в истории человечества. Это дата разделила историю страны на «до» и «после».

Акция «Свеча памяти» проводится в Бердске уже 9 лет. В этот день взрослые и дети, молодежь и старшее поколение собираются, чтобы почтить память и поблагодарить тех, кто не вернулся с войны. В этот вечер не слышится смех, хоть парк и полон людей. Все понимают, что сегодня скорбная дата.

Даже по своему обыкновению веселые и жизнерадостные дети ведут себя спокойно. Уже сейчас они понимают и почитают подвиг своих дедов и прадедов, завоевавших мир ценой собственной жизни.

На бердском мемориале Славы в пятницу воссоздали картину начала войны — бой защитников Брестской крепости, которые 22 июня 1941 года первыми приняли на себя удар фашистских войск. А постом все пришедшие зажгли свечи и выложили из них на ступенях мемориала слово «помним».