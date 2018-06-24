Почему не ремонтируют дом 28 по ул.Ленина?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаЗдравствуйте! Жители нашего дома ул.Ленина, 28 недовольны работой нашей администрации, наш дом уже 4 года убирают с ремонта территории, ремонтируют более новые дома, много писать мы не будем,уже устали, легче подъехать и посмотреть, состояние дороги ужасное, на той недели обвалилась дорога между д.30 и 28 никакой реакции, веревкой обтянули и все, скоро дом завалится, центр города. Позор, зато беремся не за трущобы.