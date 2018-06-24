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Почему не ремонтируют дом 28 по ул.Ленина?

Позор, зато беремся за не трущобы.

24.06.2018 4 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Неля:
Здравствуйте! Жители нашего дома ул.Ленина, 28 недовольны работой нашей администрации, наш дом уже 4 года убирают с ремонта территории, ремонтируют более новые дома, много писать мы не будем,уже устали, легче подъехать и посмотреть, состояние дороги ужасное, на той недели обвалилась дорога между д.30 и 28 никакой реакции, веревкой обтянули и все, скоро дом завалится, центр города. Позор, зато беремся не за трущобы.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Под снос наверное решили дом оставить.

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  2. Гость

    Там у вас напротив, от Ленина 15 до Ленина 27 немецкие дома, вообще все развалились и по окна в землю вросли. А ваш-то ещё бодрячком! ;)

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  3. Аноним

    Интересно, кто это должен вам ремонтировать дом??? Собирайте деньги, вступайте в программу досрочного капремонта и ремонтируйтесь на здоровье, как это другие делают, а не ждите, когда придёт добрый дядя и превратит вашу обшагу в элитное жилье!

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    • Аноним

      Дык на них уже кругленькая сумма из бюджетов потрачена. Как минимум им крышу недавно ремонтировали. Вроде ещё что-то, но точно не скажу.

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