Почему не ремонтируют дом 28 по ул.Ленина?

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Под снос наверное решили дом оставить.
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Там у вас напротив, от Ленина 15 до Ленина 27 немецкие дома, вообще все развалились и по окна в землю вросли. А ваш-то ещё бодрячком!
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Интересно, кто это должен вам ремонтировать дом??? Собирайте деньги, вступайте в программу досрочного капремонта и ремонтируйтесь на здоровье, как это другие делают, а не ждите, когда придёт добрый дядя и превратит вашу обшагу в элитное жилье!
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Дык на них уже кругленькая сумма из бюджетов потрачена. Как минимум им крышу недавно ремонтировали. Вроде ещё что-то, но точно не скажу.
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