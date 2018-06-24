Андрей Травников выдвинулся на пост губернатора Новосибирской области

В субботу, 23 июня, в избирательную комиссию Новосибирской области глава региона Андрей Травников представил документы о выдвижении на досрочных выборах губернатора. Его выдвинуло, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», региональное отделение партии «Единая Россия».

Председатель регионального избиркома Ольга Благо проинформировала кандидата о сборе подписей, рассказала о сроках и порядке принятия решения о регистрации кандидата, сообщает избирком. Таким образом в списке претендентов на губернаторское кресло уже пять кандидатов.

Документы о выдвижении в обизбирком представили 11 июня Михайлов Георгий Михайлович (региональное отделение политической партии «Народный альянс»), 14 июня Кубанов Анатолий Анатольевич (региональное отделение партии «Справедливая Россия»), 19 июня Кириллов Владимир Викторович (региональное отделение партии «Российская экологическая партия «Зеленые»), 22 июня Савельев Дмитрий Иванович (региональное отделение партии «Либерально-демократическая партия России»).

14 июня Трасников успешно прошел партийный праймериз по итогам результатов тайного голосования участников региональной партконференции «ЕР». Также выдвижение Андрея Травникова кандидатом на пост губернатора Новосибирской области поддержали и участники регионального форума депутатов муниципальных образований «Сибирское лидерство».

Напомним, Андрея Травникова, одного из первых участников президентской программы кадрового резерва, 6 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области.

В основе программы, с которой «Единая Россия» идет на губернаторские выборы, лежит новый майский Указ президента России. Новосибирскую область Травников хочет ввести ТОП-7 самых сильных российских регионов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители Новосибирской области будут выбирать губернатора 9 сентября 2018 года — в единый день голосования.