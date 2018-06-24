Андрей Травников выдвинулся на пост губернатора Новосибирской области

Глава НСО Андрей травников и председатель облизбиркома Ольга Благо
В субботу, 23 июня, в избирательную комиссию Новосибирской области глава региона Андрей Травников представил документы о выдвижении на досрочных выборах губернатора. Его выдвинуло, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», региональное отделение партии «Единая Россия».
Председатель регионального избиркома Ольга Благо проинформировала кандидата о сборе подписей, рассказала о сроках и порядке принятия решения о регистрации кандидата, сообщает избирком. Таким образом в списке претендентов на губернаторское кресло уже пять кандидатов.
Документы о выдвижении в обизбирком представили 11 июня Михайлов Георгий Михайлович (региональное отделение политической партии «Народный альянс»), 14 июня Кубанов Анатолий Анатольевич (региональное отделение партии «Справедливая Россия»), 19 июня Кириллов Владимир Викторович (региональное отделение партии «Российская экологическая партия «Зеленые»), 22 июня Савельев Дмитрий Иванович (региональное отделение партии «Либерально-демократическая партия России»).
14 июня Трасников успешно прошел партийный праймериз по итогам результатов тайного голосования участников региональной партконференции «ЕР». Также выдвижение Андрея Травникова кандидатом на пост губернатора Новосибирской области поддержали и участники регионального форума депутатов муниципальных образований «Сибирское лидерство».
Напомним, Андрея Травникова, одного из первых участников президентской программы кадрового резерва, 6 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области.
В основе программы, с которой «Единая Россия» идет на губернаторские выборы, лежит новый майский Указ президента России. Новосибирскую область Травников хочет ввести ТОП-7 самых сильных российских регионов.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители Новосибирской области будут выбирать губернатора 9 сентября 2018 года — в единый день голосования.
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Дом 2 продолжается? Можно было просто написать травников и оранжевые
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и самое главное не допустить вопросов о пенсионной реформе.
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При нынешней политической системе, не вижу никакого смысла в «выборах» с заранее известным результатом, только прожиг немалых бюджетных денег, которые можно было бы потратить на действительно необходимые вещи.
И да, я на эти «выборы» не пойду.
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Травников же единоросс :
«Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал недопустимой критику пенсионной реформы со стороны членов партии. Заявление, как сообщает РБК, прозвучало на закрытом заседании фракции единоросов в Госдуме в пятницу, 22 июня.
Турчак сказал, что члены «Единой России» обязаны «подставить плечо» руководителю партии, премьеру Дмитрию Медведеву. По словам секретаря генсовета партии, «электоральная задача — нивелировать остроту этого вопроса», «подготовить содержательную аргументацию и с этим идти в народ» во время поездок в регионы.»
Понятно, что закон пропихнут,но никакой поддержки ни один единоросс от меня не получит …да и вообще всяким парламентским партиям нет смысла доверять, это клоуны , а не «оппозиция»….
в топку любые «выборы»…
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