Сожгли электросчетчик в подъезде пятиэтажки в Бердске

Скончалась в больнице выпавшая из окна 5-летняя девочка в Бердске
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Митинг против повышения пенсионного возраста запретила мэрия Новосибирска из-за угроз теракта
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