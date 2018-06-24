Сожгли электросчетчик в подъезде пятиэтажки в Бердске

В субботу в Бердске произошел пожар в 5-этажном доме, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

23 июня в 11:29 случился пожар в многоквартирном жилом доме №3 по ул. Герцена в Бердске. В результате пожара огнем поврежден электросчетчик в 1-м подъезде на 2-м этаже. В 11:47 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 3 единицы техники и 9 человек личного состава.

Причины и ущерб устанавливаются. О пострадавших не сообщается. По предварительным данным, произошел поджог. Дознаватели ОНД устанавливают обстоятельства произошедшего.