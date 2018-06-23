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Женщину с собакой насмерть сбил тепловоз в Бердске

Предположительно, погибшая была в нетрезвом состоянии. На месте работает следственная группа.

23.06.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев

Женщину с собакой насмерть сбил тепловоз в Бердске

За неделю второй человек гибнет ж\ж путях в Бердске

На остановочной платформе Бердск вечером 23 июня тепловоз насмерть сбил женщину. По сообщению очевидицы группы «Инцидент.Новосибирск», погибшая была нетрезва и шла с собакой на поводке. Тепловоз экстренно остановился.

В УТ МВД России по СФО подтвердили, что на остановочной платформе произошло происшествие, и на место выехала группа, однако сообщили, что пока не располагают информацией о пострадавших или погибших.

Напомним, что 15 июня маневренный поезд насмерть сбил  мужчину на путях станции «Бердск».


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