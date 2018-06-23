Женщину с собакой насмерть сбил тепловоз в Бердске

На остановочной платформе Бердск вечером 23 июня тепловоз насмерть сбил женщину. По сообщению очевидицы группы «Инцидент.Новосибирск», погибшая была нетрезва и шла с собакой на поводке. Тепловоз экстренно остановился.

В УТ МВД России по СФО подтвердили, что на остановочной платформе произошло происшествие, и на место выехала группа, однако сообщили, что пока не располагают информацией о пострадавших или погибших.

Напомним, что 15 июня маневренный поезд насмерть сбил мужчину на путях станции «Бердск».