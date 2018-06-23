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Из-за подозрительного предмета эвакуировали посетителей ТЦ «Старый универмаг» в Бердске

Второй час магазин оцеплен, внутри работает полиция.

23.06.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев

Из за подозрительного предмета эвакуировали посетителей ТЦ Старый универмаг в Бердске

В «Старом универмаге» обнаружили похожий на взрывное устройство предмет

Подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, обнаружили продавцы отдела «Глория Джинс» в магазине «Старый Универмаг» в 19.30 23 июня. ТЦ оцеплен, эвакуированы все посетители и работники.  На 21.00 оцепление еще не сняли. В сумке, из-за которой произошла эвакуация, в результате нашли игрушку.

 

 


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