Из-за подозрительного предмета эвакуировали посетителей ТЦ «Старый универмаг» в Бердске
Митинг против повышения пенсионного возраста запретила мэрия Новосибирска из-за угроз теракта
Анатолий Локоть, Александр Карелин и Сергей Меняйло попали под санкции Украины
Афиша празднования 125-летия Новосибирска на 24 июня
Рейтинг доверия к президенту и правительству упал у россиян
Выпала 5-летняя девочка из окна 4 этажа высотки в Бердске
Труп переломанного в ДТП лося нашли на трассе под Бердском
Строят поселок на «Лысой горе» под Бердском многодетные семьи
Строго накажут полицейских за игнорирование вызовов от жителей Бердска