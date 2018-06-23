Из-за подозрительного предмета эвакуировали посетителей ТЦ «Старый универмаг» в Бердске

Подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, обнаружили продавцы отдела «Глория Джинс» в магазине «Старый Универмаг» в 19.30 23 июня. ТЦ оцеплен, эвакуированы все посетители и работники. На 21.00 оцепление еще не сняли. В сумке, из-за которой произошла эвакуация, в результате нашли игрушку.