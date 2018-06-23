Митинг против повышения пенсионного возраста запретила мэрия Новосибирска из-за угроз теракта

На митинге протеста в Новосибирске против повышения пенсионного возраста собрались 300 человек в середине июня. Фото Тайга.инфо
Заявители акции, в числе которых представители местного отделения «Яблока» и «Партии Прогресса», планировали провести митинг против повышения пенсионного возраста и роста НДС 1 июля.
Замначальника комитета по взаимодействию с административными органами мэрии Сергей Полянский 22 июня заявил, что администрация отказывает в проведении акции из-за «введения антитеррористического режима».
«В адрес мэра поступил протокол антитеррористической комиссии Новосибирской области. Я получил документ, я должен реагировать. Мы отказываем в проведении акции вообще», — сказал Полянский на встрече с организаторами.
В мотивировочном письме сказано, что, согласно данным антитеррористической комиссии, в интернете были зафиксированы призывы «к проведению 1 июля 2018 года терактов против правительств в каждом городе и устраиванию бунтов с поджогами тех, кто защищает правительства» (цитата руководителя реготделения «Партии Прогресса» Андрея Гладченко)
Также в документе сказано, что, согласно некоей переписке в социальных сетях, цели публичного мероприятия не соответствуют заявленным. «Данные фактические цели не соответствуют Конституции Российской Федерации, нарушают запреты, установленные уголовным законодательством, законодательством об административных правонарушениях, и создают угрозу безопасности граждан, участвующих в публичном мероприятии или находящихся вблизи места проведения митинга», — указано в письме.
Еще одно основание для отказа связано с нормами закона, запрещающими проведение публичных мероприятий на территориях, прилегающих к объектам социальной инфраструктуры. В данном случае речь идет о Краеведческом музее, который располагается в Первомайском сквере — одной из заявленных площадок для проведения мероприятия. Заявители акции планирует обжаловать решение в суде.
19 июля оппозиционер Алексей Навальный анонсировал проведение 1 июля по всей стране митингов против повышения пенсионного возраста. Политик предлагал выходить на улицу людям вне зависимости от политических взглядов и предпочтений. По данным РБК, минимум в семи российских городах власти согласовали акции. Помимо Новосибирска, отказ получили заявители в Ярославле и Новокузнецке.
19 июля оппозиционер Алексей Навальный анонсировал проведение 1 июля по всей стране митингов против повышения пенсионного возраста. Политик предлагал выходить на улицу людям вне зависимости от политических взглядов и предпочтений. По данным РБК, минимум в семи российских городах власти согласовали акции. Помимо Новосибирска, отказ получили заявители в Ярославле и Новокузнецке.
Митинг против повышения пенсионного возраста уже проходил в Новосибирске в середине июня. В акции, устроенной организацией «Пенсионеры за достойную жизнь», приняли участие порядка 300 человек. 28 июня запланирована еще одна акция протеста, организатором которой выступила Федерация профсоюзов Новосибирской области.
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у нас сама пенсионная «реформа » масштабно страшнее всякого терроризма будет…
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Теперь террористами объявлены будущие пенсионеры?
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