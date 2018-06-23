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Митинг против повышения пенсионного возраста запретила мэрия Новосибирска из-за угроз теракта

В документе с отказом так же сказано, что, согласно некоей переписке в социальных сетях, цели публичного мероприятия не соответствуют заявленным.

23.06.2018 Фото: Тайга.инфо 2 коммент.

Митинг против повышения пенсионного возраста запретила мэрия Новосибирска из за угроз теракта

На митинге протеста в Новосибирске против повышения пенсионного возраста собрались 300 человек в середине июня. Фото Тайга.инфо

Заявители акции, в числе которых представители местного отделения «Яблока» и «Партии Прогресса», планировали провести митинг против повышения пенсионного возраста и роста НДС 1 июля.

Замначальника комитета по взаимодействию с административными органами мэрии Сергей Полянский ​22 июня заявил, что администрация отказывает в проведении акции из-за «введения антитеррористического режима».

«В адрес мэра поступил протокол антитеррористической комиссии Новосибирской области. Я получил документ, я должен реагировать. Мы отказываем в проведении акции вообще», — сказал Полянский на встрече с организаторами.

В мотивировочном письме сказано, что, согласно данным антитеррористической комиссии, в интернете были зафиксированы призывы «к проведению 1 июля 2018 года терактов против правительств в каждом городе и устраиванию бунтов с поджогами тех, кто защищает правительства» (цитата руководителя реготделения «Партии Прогресса» Андрея Гладченко)

Также в документе сказано, что, согласно некоей переписке в социальных сетях, цели публичного мероприятия не соответствуют заявленным. «Данные фактические цели не соответствуют Конституции Российской Федерации, нарушают запреты, установленные уголовным законодательством, законодательством об административных правонарушениях, и создают угрозу безопасности граждан, участвующих в публичном мероприятии или находящихся вблизи места проведения митинга», — указано в письме.

Еще одно основание для отказа связано с нормами закона, запрещающими проведение публичных мероприятий на территориях, прилегающих к объектам социальной инфраструктуры. В данном случае речь идет о Краеведческом музее, который располагается в Первомайском сквере — одной из заявленных площадок для проведения мероприятия.​ Заявители акции планирует обжаловать решение в суде.

19 июля оппозиционер Алексей Навальный анонсировал проведение 1 июля по всей стране митингов против повышения пенсионного возраста. Политик предлагал выходить на улицу людям вне зависимости от политических взглядов и предпочтений. По данным РБК, минимум в семи российских городах власти согласовали акции. Помимо Новосибирска, отказ получили заявители в Ярославле и Новокузнецке.
19 июля оппозиционер Алексей Навальный анонсировал проведение 1 июля по всей стране митингов против повышения пенсионного возраста. Политик предлагал выходить на улицу людям вне зависимости от политических взглядов и предпочтений. По данным РБК, минимум в семи российских городах власти согласовали акции. Помимо Новосибирска, отказ получили заявители в Ярославле и Новокузнецке.

Митинг против повышения пенсионного возраста уже проходил в Новосибирске в середине июня. В акции, устроенной организацией «Пенсионеры за достойную жизнь», приняли участие порядка 300 человек. 28 июня запланирована еще одна акция протеста, организатором которой выступила Федерация профсоюзов Новосибирской области.

Источник: РБК


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    у нас сама пенсионная «реформа » масштабно страшнее всякого терроризма будет…

    Thumb up 7 Thumb down 1

  2. Аноним

    Теперь террористами объявлены будущие пенсионеры? =-O

    Thumb up 5 Thumb down 0

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