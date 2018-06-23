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Анатолий Локоть, Александр Карелин и Сергей Меняйло попали под санкции Украины

Так же под санкции, введенные Петром Порошенко попали еще два представителя Новосибирска — депутат Госдумы Дмитрий Савельев и экс-депутат Сергей Дорофеев.

23.06.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев

Анатолий Локоть, Александр Карелин и Сергей Меняйло попали под санкции Украины

Анатолий Локоть руководит новосибирским обкомом КПРФ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, расширяющий черные списки физических и юридических лиц, которые подпадают под санкции. Всего в документах перечислены более 1750 человек и свыше 780 организаций, пишет Коммерсантъ.

В частности, в список физлиц попали и сибирские политики: врио губернатора Омской области Александр Бурков, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, мэр Новосибирска и первый секретарь местного обкома КПРФ Анатолий Локоть, сибирский полпред президента Сергей Меняйло, сенатор от Томской области и бывший губернатор региона Виктор Кресс, депутат Госдумы от Омской области Андрей Голушко, сенатор от того же региона Елена Мизулина, сенатор от Красноярского края Андрей Клишас, первый секретарь омского обкома КПРФ Александр Кравец, сенатор от Кузбасса Александр Лаврик, депутаты Госдумы от Новосибирской области Александр Карелин и Дмитрий Савельев, экс-парламентарий от региона Александр Абалаков, депутат Госдумы от Томской области Алексей Диденко, бывший депутат Госдумы от Новосибирской области, руководитель поликлиники №1 в Новосибирске Сергей Дорофеев и др. Политикам запрещен въезд на территорию Украины. В отношении каждого физлица предусмотрены и другие санкционные меры, в частности на территории соседнего государства блокируются активы и запрещается вывод капитала за пределы страны.

Среди юрлиц под санкциями оказались авиакомпании «Сибирь» и «Глобус», входящие в группу S7, красноярская авиакомпания «Икар», научно-производственное объединение «Луч», Омское машиностроительное конструкторское бюро, ПАО «Красноярскгазпром», ООО «Газпром трансгаз Томск» и др. В случае авиакомпаний частично или полностью прекращается транзит ресурсов, полетов и перевозок над территорией Украины.


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