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Такое ощущение, что входишь в выгребную яму, а не в море

Кто знает, что происходит с морем?

23.06.2018 4 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал читатель:

Что с нашим морем?

Что с нашим морем? В районе «Чайки» (залив возле домика В.А.Голубева) оно ужасно воняет.

Вода зеленая, хуже чем в августе. Под ногами в море сплошной ковер ракушек, идешь по ним, как по по скользким холодным какашкам.

Такое ощущение, что входишь в выгребную яму, а не в море.

Купаться в такой воде нельзя.

Такого морю за всю жизнь не помню.

Кто знает, что происходит с морем?


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Всегда воняло там. Вода стоячая

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  2. cмотрящий

    Читатель — у нас нет моря, море это Черное, Средиземное, Красное. а у нас водохранилище — а честно говоря болото

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  3. Аноним

    Что, что перестраховались и уровень воды сильно опустили, а улитки где были там и остались, ну из за резкого снижения уровня на 0,5-1м посчитайте на сколько объём сократился рукотворной выгребной ямы, при постоянном притоке дерьма.

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  4. Аноним

    Запах сильный стоит на пляже «Старый Бердск». На косе нет такого запаха, или пока идёшь принюхаешься.

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