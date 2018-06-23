Такое ощущение, что входишь в выгребную яму, а не в море.

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Всегда воняло там. Вода стоячая
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Читатель — у нас нет моря, море это Черное, Средиземное, Красное. а у нас водохранилище — а честно говоря болото
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Что, что перестраховались и уровень воды сильно опустили, а улитки где были там и остались, ну из за резкого снижения уровня на 0,5-1м посчитайте на сколько объём сократился рукотворной выгребной ямы, при постоянном притоке дерьма.
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Запах сильный стоит на пляже «Старый Бердск». На косе нет такого запаха, или пока идёшь принюхаешься.
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