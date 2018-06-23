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Что с нашим морем?

Что с нашим морем? В районе «Чайки» (залив возле домика В.А.Голубева) оно ужасно воняет.

Вода зеленая, хуже чем в августе. Под ногами в море сплошной ковер ракушек, идешь по ним, как по по скользким холодным какашкам.

Такое ощущение, что входишь в выгребную яму, а не в море.

Купаться в такой воде нельзя.

Такого морю за всю жизнь не помню.

Кто знает, что происходит с морем?