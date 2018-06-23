А «уставшее» правительство выплатит мне пенсию, прежде, чем я приступлю к предсмертной пятилетке?

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А «уставшее» правительство выплатит мне мою планируемую и ожидаемую всю жизнь пенсию, прежде, чем я приступлю к следующей ударной рабочей «пятилетке»?!)) Фактически — предсмертной..