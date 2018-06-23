А «уставшее» правительство выплатит мне пенсию, прежде, чем я приступлю к предсмертной пятилетке?

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задолбали уже со своими пенсиями и дохнуть на работе
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Пенсия , хлеб , больница , анализы , заплатить за свет , огород , помидоры .
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«Ваша» пенсия это госвыплаты по законодательству начиная с определённого возраста, взятые из налога вздымаемого с работающих.
Вся остальная действительно ваша пенсия, которой вы можете распоряжаться, это ваши собственные накопле6ия. Или деньги под оговору с негосударственным пенсионным фондом и так далее.
0 2
что то дофига у народа «госвыплат» получается, один НДС только чего стоит…
а еще добавьте рост цены на бензин (как будто НДС не хватало ), постоянный рост тарифов ЖКХ, добавьте всякие Платоны,капремонты, рост старых налогов (типа с интернет-продаж,ОСАГО, на загранпаспорт, права, ПТС ,плюс скоро опять поднимут еще акцизы на сигареты и спиртное….
Это то, что вспомнил..)
Этого мало для государства?
Тогда давайте подсчитаем пенсии:
Допустим,вы всю жизнь платите в пенсионный фонд 22% от своей зарплаты, имея среднюю зарплату в 40 тысяч и работая с 20 лет, вы пойдете на пенсию в 60 имея в пенсионном фонде 4 224 000 руб.
Учитывая среднюю пенсию в 13700, вы можете получать ее в течении почти 26 лет, то есть до 86. Это не учитывая возможность вложения или же просто размещения пенсионных средств на 5% депозите, что может принести еще около 4 000 000 руб., автоматически продляя получение пенсии еще на 25 лет. По другому — если бы ваш работодатель перечислял ваши пенсионные на ваш счет в банке с 5% доходностью, то к 60 годам на нем была бы сумма более 8 300 000 руб. приносящая вам 417 000 в год только процентов. А это 34 000 в месяц! А тот кто зарабатывал 20 тыс. в месяц имел бы 4 170 000, кто 10 тыс. соответственно 2 070 000.
Но — вместо этого для запутывания простых цифр власти придумали баллы, накопительную часть и — украли эти деньги у пенсионеров…А теперь хотят украсть еще больше — банально повысив возраст дожития практически до максимума…
это не «реформа», это введение новой формы геноцида с тотальным обворовыванием людей…
зы. И не забывайте что с этих пенсионных отчислений вы оплачиваете аренду\постройку офисов ПФ, оплачиваете зарплату работников ПФ и не только, кроме этого за вкладами надо следить и их обслуживать, так что проценты платите вы, а не так как вам бы хотелось. Вы знаете сколько примерно пенсий выплачивается в России — на 5,5 млрд. в год, а расходы ПФ 8,3. Вот куда делись 3 млрд.?
Теперь в графе иждивенцы каждый гражданин сможет и должен смело указать; Госдума, Президент и Правительство РФ!
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