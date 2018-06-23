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Рейтинг доверия к президенту и правительству упал у россиян

За месяц рейтинг упал на несколько пунктов у Путина, Медведева и в целом правительства.

23.06.2018 Фото: Кремлин.ру 2 коммент.

Рейтинг доверия к президенту и правительству упал у россиян

Владимир Путин не участвует в разработке пенсионной реформы

В июне социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировали снижение рейтинга доверия россиян властям. Исследование опубликовано на сайте центра в пятницу.

Уровень одобрения деятельности президента, согласно данным социологов, по среднему значению за последнюю неделю составил 72,1%. Показатель предыдущей недели — 77,1%. Работу председателя российского правительства одобрили 38,5% опрошенных (предыдущий показатель — 41,7%). Доверие к правительству в целом в середине июня в свою очередь выразили 44,7% россиян (47,1%).

В конце мая — начале июня рейтинг одобрения деятельности президента составлял 77,3%, премьер-министра — 43,6%, а правительства — 49,7%. Месяц назад, в середине мая, деятельность президента одобряли 80,3% населения, премьер-министра — 45,4%, а правительства — 52,3%.
Возглавляет рейтинг доверия российским политикам, как и в прошлом месяце, президент России Владимир Путин: его поддерживают 42% россиян (в середине мая эту позицию разделяли 47,4% опрошенных). На втором месте в этом списке — министр обороны Сергей Шойгу (ему доверяют 16,7% респондентов, в середине мая об этом заявляли 20,8%). Замыкает тройку лидеров с 13,7% голосов глава МИД России Сергей Лавров (в прошлом месяце поддержку министру выражали 16,6% россиян).

Возглавляет рейтинг доверия российским политикам, как и в прошлом месяце, президент России Владимир Путин: его поддерживают 42% россиян (в середине мая эту позицию разделяли 47,4% опрошенных). На втором месте в этом списке — министр обороны Сергей Шойгу (ему доверяют 16,7% респондентов, в середине мая об этом заявляли 20,8%). Замыкает тройку лидеров с 13,7% голосов глава МИД России Сергей Лавров (в прошлом месяце поддержку министру выражали 16,6% россиян).
Антирейтинг при этом возглавил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Не доверили бы ему решения важных государственных дел 30,3% опрошенных. На втором месте в этом перечне — премьер-министр Дмитрий Медведев: ему не доверяют 20,5% россиян (в середине мая подобную точку зрения поддерживали 17,9% жителей).

Источник: РБК


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(2) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Лично меня, Владимир Владимирович Путин и Дмитрий Анатольевич Медведев никогда не обманывали и не подрывали моего доверия, просто потому, что я им никогда и не верил и доверия к ним не испытывал *PARDON*

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  2. Аноним

    Никогда не доверял власти, а когда у власти бан…ты о чем говорить……и 76% дол….в в стране,этим все сказано.

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