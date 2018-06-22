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Новосибирская область на 4 месте по количеству наркозависимых в Сибири

Перед нами Иркутская, Кемеровская область и Республика Хакасия.

22.06.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Анна Викторовна Зинина, врач-эпидемиолог ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в г.Бердске

26 июня 2018 года во многих странах мира отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Наркомания – одна из страшнейших бед современности. Все больше людей во всем мире поддаются искушению и попадают в сети этого порока, думая, что моментально решают все свои проблемы. Очень часто даже те, кто проходит курс лечения, не могут навсегда избавиться от наркотической зависимости. Граждане во всем мире, которым не безразличны проблемы здоровья своего народа, объединяются, чтобы напомнить всем о страшном недуге.

7 декабря 1987 года на 42-й сессии Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая постановила ежегодно отмечать 26 июня как Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Поводом для такого решения послужил доклад Генерального секретаря ООН 26 июня 1987 года на Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Участники конференции приняли Всеобъемлющий многодисциплинарный план будущей деятельности по данному направлению.

Стремительное распространение наркотиков рассматривается как многоуровневое бедствие, влекущее разнообразные вредные последствия – от демографической катастрофы до криминализации экономики, социальной и политической среды.

«Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» так оценивает положение в России: «Современная наркоситуация в Российской Федерации характеризуется расширением масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления высококонцентрированных наркотиков, таких как героин, кокаин, стимуляторы амфетаминового ряда, лекарственных препаратов, обладающих психотропным воздействием, а также их влиянием на распространение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, что представляет серьезную угрозу
безопасности государства, экономике страны и здоровью её населению. Недостаточно эффективно организована профилактическая деятельность, медицинская помощь и медико-социальная реабилитация больных наркоманией».

Сегодня в России, по официальным данным, от 640 тыс. до 7,3 млн. человек
больных наркоманией. Первая цифра отражает количество тех, кто обратился за помощью и получил ее. Но чаще всего вдвое больше людей боятся обратиться за квалифицированной помощью. Вторая цифра – это количество людей, которые хотя бы раз были пойманы полицией за употребление наркотических препаратов.
По уровню показателя общей заболеваемости наркоманиями в 2017 году среди регионов Сибирского федерального округа Новосибирская область находится на 4 месте, пропустив вперед Иркутскую, Кемеровскую области и Республику Хакасию.


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