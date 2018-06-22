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Почему не сообщают, где появится новая свалка «на окраинах» Бердска. У Бердска, как известно, нет окраинных территорий, вместо них начинается Искитимская земля. А ведь размещение полигонов почти завершено «…рабочая группа сейчас обсуждает возможные изменения в соглашении, но очень скоро будет пройдена точка невозврата». http://www.iberdsk.ru/region_news/609720/

Лариса Анисимова — директор АО»Экоцентр» заявила,что земля, которую определили для свалки под Бердском принадлежит Искитиму, поэтому все вопросы надо адресовать Искитимскому руководству. Получается, что с жителями Бердска никто не будет согласовывать территорию под свалку. Под Новосибирском дачники с.Плотниково протестовали против свалки и ВРИО их услышал, там не будет свалки. А у нас эта свалка появится в районе Маяка? Курьер, проясните ситуацию.