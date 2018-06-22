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Кто знает, когда дадут воду в Микрорайоне?

Народ!!!Кто знает воду — на Микрорайоне дадут по графику 24.06.2018 к 20.00????

22.06.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:
Народ!!!Кто знает воду — на Микрорайоне дадут по графику 24.06.2018 к 20.00????


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