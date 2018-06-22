Суд оставил под арестом на 2 месяца пособников обвиняемого в «хищении воды» экс-директора КБУ Бердска

Судья бердского горсуда Наталья Агеева только что провозгласила решение о мере пресечения арестованным Владимиру Дыненкову и Сергею Оленичу. Они останутся в СИЗО еще на 2 месяца — до 25 августа включительно, сообщает из зала суда корреспондент «Курьер. Среда. Бердск».
Владимир Дыненков не признает своей вины
Оба обвиняются в пособничестве, что привело к существенному ущербу для Комбината бытовых услуг и муниципалитета в целом. Следствие полагает, что при их пособничестве бывший директор КБУ Александр Кожин «простил» 170-миллионый долг, который накопил за воду МК «Сибиряк» (гендиректор Владимир Дыненков), снизив сумму до 360 тыс. рублей.
Замдиректора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Сергей Оленич, по версии следствия, выполнял посреднические функции между КБУ и «Сибиряком» в пользу последнего.
Сергей Оленич жаловался на здоровье
В судебном заседании, которое прошло в пятницу, 22 июня, было много народу. Помимо участников процесса — гособвинителя, следователя и адвокатов, пришли родственники подсудимых. Защита раскритиковала следствие, которое, по мнению адвокатов не предоставило суду весомых доказательств вины подсудимых
Тем не менее, судья Наталья Агеева удовлетворила ходатайство следователя о продлении ареста.
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