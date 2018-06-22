33 врача не хватает в отделении скорой помощи ЦГБ Бердска

Острый дефицит кадров испытывает отделение скорой помощи горбольницы Бердска. Но между тем, со своими обязанностями — спасать человеческие жизни — коллектив справляется.

В среднем в сутки в отделение скорой помощи поступает 100 вызовов, это в будние дни, в праздники доходит до 160.

По штатному расписанию в отделении девять машин «скорой», но на вызовы чаще всего отправляются семь автомобилей: две — то на техническом обслуживании, то на ремонте, рассказала «Курьеру» заведующая отделением скорой помощи бердской горбольницы Елена Голубкова. Недавно в отделение поступил новый автомобиль. В течение месяца он будет проходить техническое обслуживание.

— Если семь машин делим на сто вызовов, то вот такая нагрузка получается у бригад. Конечно, с работой справляемся. В среднем на одного человека получается 14 вызовов в день. Это норма. Среднестатистическая по стране — 15 вызовов в сутки на линейную бригаду. Мы так и идем — 14-15 вызовов. Нас еще выручает то, что город компактный. Бригады быстро возвращаются. Бывают случаи, когда бригады не укладываются в норму — 20 минут. То машина сломается, то в один момент происходят три ДТП, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Петровна.

По закону в каждой бригаде «скорой» должны работать не менее трех человек: два фельдшера, врач и фельдшер, врач и два фельдшера, а также водитель. Но по факту к пациентам выезжают только водитель и фельдшер. Ими отделение укомплектовано, а врачами нет. На тяжелую физическую работу находится немного желающих. Ведь сотрудникам «скорой» приходится подниматься на этажи, работать в жару и мороз, сталкиваться с разными пациентами. Приходится доставать тела из-под поезда, оказывать помощь пострадавшим в авариях и много всего другого.

По штатному расписанию в отделении скорой помощи 37 врачей, но на данный момент работают только четыре. Всего, опять же по штатному расписанию, здесь должно трудиться 197 человек, а по факту их 67, вместе с водителями около 100. Водители часто меняются.