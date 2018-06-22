КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ую квартиру! 8913-928-67-56 Людмила
продам
продам двухкомнатную квартиру
продам двухкомнатную квартиру
продам однокомнатную
продам 1 к кв кристальная 13/1
продам 1 к кв Пушкина 166
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Кино, концерты, выставки. Узнай афишу на www.afishanso.ru

Выросла кредиторская задолженность у муниципальных предприятий Бердска

Суд оставил под арестом на 2 месяца пособников обвиняемого в «хищении воды» экс-директора КБУ Бердска

Выбрал вице-мэра по ЖКХ и градостроительству глава Бердска

33 врача не хватает в отделении скорой помощи ЦГБ Бердска

Умирает каждый день 98 человек в Новосибирской области

Упал в костер 7-летний мальчик в Бердске

Оппозиции отказали в акции против повышения пенсионного возраста

Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Инсульты лидируют среди вызовов скорой помощи в Бердске

Последние комментарии

Июнь 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  


Выбрал вице-мэра по ЖКХ и градостроительству глава Бердска

Официально мэр Евгений Шестерни представит своего нового зама 25 июня. Пока приказа о назначении нет. Но Владимир Захаров «склоняется» написать сразу три заявления.

22.06.2018 Автор: Анстасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.

Выбрал вице мэра по ЖКХ и градостроительству глава Бердска

Вице-мэры Бердска: по экономике Жанна Шурова, по ЖКХ и строительству Владимир Захаров, по соцполитике Сергей Носов

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из осведомленных источников, в понедельник, 25 июня, мэр Бердска Евгений Шестернин на традиционном совещании чиновников назовет имена новых назначенцев.

Заместителем главы по ЖКХ и градостроительству станет Владимир Захаров, который сейчас возглавляет управление ЖКХ. Его место займет нынешний замдиректора Центра муниципальных услуг Максим Совбанов. О таком раскладе ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

48-летний Максим Совбанов, считает, что в ЦМУ ему удалось организовать четкую и слаженную работу. Этот опыт он намерен перенести в управление ЖКХ, комментировал Максим Флюрович «Курьер. Среда. Бердск».

Между тем на вечер 22 июня Захаров еще не написал заявление в горсовет о сложении с него депутатских полномочий. А это обязательная процедура, поскольку согласно закону чиновник не может совмещать основную работу с депутатской деятельностью.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сам Владимир Захаров, он «склоняется» к тому, чтобы отдать депутатский мандат и занять должность в высших эшелонах власти. Но сделает это утром 25 июня.

-Склоняюсь к написанию (заявления). Еще есть время. До аппаратного совещания в 11.15 понедельника еще почти трое суток. Я сразу напишу три заявления — об увольнении из управления ЖКХ, о приеме на работу в администрацию и в Совет депутатов, — прокомментировал вечером 22 июня «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.

В аппарате горсовета пояснили, что депутат освобождает от общественных обязанностей сразу после написания заявления о сложении полномочий — автоматически.

-У нас в Уставе написано, что, если депутат слагает с себя полномочия, мы должны рассмотреть этот вопрос либо на ближайшей сессии, либо в течение трех месяцев с момента поступления заявления. А полномочий он лишается в день подачи заявления, — рассказали в депутатском корпусе Бердска.

Таким образом структура управления городом будет сформирована полностью. Почти месяц функции вице-мэра по экономразвитию исполняет Жанна Шурова, бывший главбух горадминистрации. А Сергей Носов сохранил за собой кресло заместителя главы по соцполитие.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Кино, концерты, выставки. Узнай афишу на www.afishanso.ru Выросла кредиторская задолженность у муниципальных предприятий Бердска Суд оставил под арестом на 2 месяца пособников обвиняемого в «хищении воды» экс-директора КБУ Бердска

(3) Комментариев

  1. Аноним

    А губы им вареньем не намазать ?

    Thumb up 7 Thumb down 2

  2. Аноним

    Че ломался :-D дам не дам,дал же :-D :-D :-D скандалы интриги расследование-бердск :-D :-D

    Thumb up 7 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Покупать много - выгодно!! или Комплектом дешевле!
RBT.ru - реальный-магазин бытовой техники и электроники с интернет-ценами
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика