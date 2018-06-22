Выбрал вице-мэра по ЖКХ и градостроительству глава Бердска

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из осведомленных источников, в понедельник, 25 июня, мэр Бердска Евгений Шестернин на традиционном совещании чиновников назовет имена новых назначенцев.

Заместителем главы по ЖКХ и градостроительству станет Владимир Захаров, который сейчас возглавляет управление ЖКХ. Его место займет нынешний замдиректора Центра муниципальных услуг Максим Совбанов. О таком раскладе ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

48-летний Максим Совбанов, считает, что в ЦМУ ему удалось организовать четкую и слаженную работу. Этот опыт он намерен перенести в управление ЖКХ, комментировал Максим Флюрович «Курьер. Среда. Бердск».

Между тем на вечер 22 июня Захаров еще не написал заявление в горсовет о сложении с него депутатских полномочий. А это обязательная процедура, поскольку согласно закону чиновник не может совмещать основную работу с депутатской деятельностью.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сам Владимир Захаров, он «склоняется» к тому, чтобы отдать депутатский мандат и занять должность в высших эшелонах власти. Но сделает это утром 25 июня.

-Склоняюсь к написанию (заявления). Еще есть время. До аппаратного совещания в 11.15 понедельника еще почти трое суток. Я сразу напишу три заявления — об увольнении из управления ЖКХ, о приеме на работу в администрацию и в Совет депутатов, — прокомментировал вечером 22 июня «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.

В аппарате горсовета пояснили, что депутат освобождает от общественных обязанностей сразу после написания заявления о сложении полномочий — автоматически.

-У нас в Уставе написано, что, если депутат слагает с себя полномочия, мы должны рассмотреть этот вопрос либо на ближайшей сессии, либо в течение трех месяцев с момента поступления заявления. А полномочий он лишается в день подачи заявления, — рассказали в депутатском корпусе Бердска.

Таким образом структура управления городом будет сформирована полностью. Почти месяц функции вице-мэра по экономразвитию исполняет Жанна Шурова, бывший главбух горадминистрации. А Сергей Носов сохранил за собой кресло заместителя главы по соцполитие.