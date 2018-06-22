Ростелеком раскрыл основы кибербезопасности новосибирским школьникам

Во время знакомства первоклассники и второклассники рассказали, какими гаджетами пользуются и для чего заходят в интернет. Большинство ребят смотрят мультики и смешные ролики на YouTube, совершают online-покупки и читают новости вместе с родителями. Школьники также пользуются возможностями поисковых систем для выполнения домашних и дополнительных творческих заданий.
На уроке безопасности сотрудники «Ростелекома» рассказали школьникам о том, что не следует вести переписку с незнакомыми людьми, отвечать на провокации и негативные комментарии, давая тем самым втянуть себя в ссору и стать объектом кибербуллинга, то есть травли в социальных сетях.
«В интернете мне интересно смотреть видео. Я не переписываюсь с чужими людьми в комментариях, потому что знаю, что это может быть опасно. Родители разрешают мне самой смотреть мультики и знают, что на вредные сайты я заходить не буду», – поделилась Милана Потылицына, ученица 1 «Е» класса школы № 45 в Новосибирске.
Специалисты «Ростелекома» уделили особое внимание работе юных пользователей с электронной почтой и сообщениями с вложениями. Ребята познакомились с понятием «Спам» и узнали, что присланные файлы от незнакомых людей могут содержать вирусы, способные нанести существенный урон пользователю: украсть его персональные данные, уничтожить важные файлы или зашифровать их и вывести из строя операционную систему гаджетов.
«В школе мы каждый день видим то, как меняется поведение детей: они все время в телефонах и общаться без них не умеют. Раньше по коридорам невозможно было пройти – ребята бегали, играли, сейчас же все больше проводят времени в смартфонах. Нам нужно показывать детям не только новые технологии, но и рассказывать об их влиянии на общество, о появляющихся проблемах, стараться их не замалчивать, а всем вместе обсуждать и выстраивать правильные стратегии поведения в сети», – отметила Елена Козлова, учитель младших классов СОШ № 45.
«На нашей компании лежит большая социальная ответственность по развитию цифровой грамотности у населения. Поэтому «Ростелеком» постоянно создает и совершенствует продукты, которые способны сделать ежедневную работу в интернете более безопасной», – отметил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов.
Все слушатели урока интернет-безопасности получили книги «Советы киберсветофора». Это учебное пособие разработано специально для учеников начальных классов: формат раскраски позволяет превратить серьезную тематику в увлекательный досуг.
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