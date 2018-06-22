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Выросла кредиторская задолженность у муниципальных предприятий Бердска

Рост кредиторки составил 4,4%. Между тем, дебиторский долг снизился на 12%. Общий доход муниципальных предприятий в 2017 году составил 4 млрд рублей.

22.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Выросла кредиторская задолженность у муниципальных предприятий Бердска

Средняя зарплата работников муниципальных предприятий 26 045 рублей

Выросла кредиторская задолженность у муниципальных предприятий Бердска. Ее рост по сравнению с 2016 годом составил 4,4%.

На совещании чиновников 18 июня начальник управления экономического развития Юлия Бадрина огласила итоги анализа хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и учреждений: 6 МУПов, 10 МКУ, 20 МАУ, 39 МБУ, работу которых рассмотрели на балансовой комиссии. Начальник управления экономразвития озвучила некоторые цифры.

Общий доход муниципальных предприятий в 2017 году составил 3 млрд 948 млн рублей.

Доля муниципального сектора в экономике города составляет порядка 6%.

В 2017 году наблюдается уменьшение доли бюджетного финансирования и увеличение дохода от платных услуг и целевых безвозмездных поступлений.

Объем бюджетного финансирования муниципальных учреждений ниже уровня 2016 года на 3,1%. (удельный вес в объеме доходов 54,8%).

Объем бюджетного финансирования на выполнение муниципального задания ниже уровня 2016 года на 0,9% (удельный вес в бюджетном финансировании почти 66%).

Доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составил порядка 1,5 млрд рублей.

На сферу ЖКХ и транспорта приходится 81% всех доходов.

Наблюдается рост кредиторской задолженности по сравнению с 2016 годом на 4,4%.

— Причиной снижения по основным параметрам кредиторской задолженности является недофинансирование муниципальных учреждений относительно установленного муниципального задания, — отметила Юлия Бадрина.

Положительным фактором является выполнение мероприятий предприятиями и учреждениями по снижению дебиторской задолженности. В целом за год снижение дебиторской задолженности составило почти 12%.

При увеличении среднемесячной заработной платы в целом по городу на 9 %, в бюджетной сфере на 5,5% среднемесячная заработная плата работников муниципального сектора увеличилась на 3,2% и составила 26 045 рублей. Средняя зарплата в городе по полному кругу предприятий — 30 610 рублей. Увеличение заработной платы обеспечено в основном за счет оптимизации расходов самих учреждений и предприятий в рамках полученных ими доходов.

Балансовая комиссия показала, что в большинстве муниципальных учреждений и предприятий города отсутствуют перспективные и стратегические планы развития, деятельность организаций направлена на сохранение существующего положения.

По итогам работы балансовой комиссии предприятиям и учреждениям даны рекомендации, основные из них: продолжить повышение качества и доступности муниципальных услуг, активизировать работу по участию в государственных программах, продолжить работу по оптимизации расходов, взять на особый контроль мероприятия по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности и продолжить мероприятия, направленные на улучшение условий и охраны труда.


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Кино, концерты, выставки. Узнай афишу на www.afishanso.ru Выросла кредиторская задолженность у муниципальных предприятий Бердска Суд оставил под арестом на 2 месяца пособников обвиняемого в «хищении воды» экс-директора КБУ Бердска

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