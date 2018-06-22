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Упал в костер 7-летний мальчик в Бердске

С ожогами рук родители привезли пострадавшего сына в больницу. Семья отдыхала на природе.

22.06.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Упал в костер 7 летний мальчик в Бердске

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Семилетний мальчик, отдыхавший с родителями на природе в Бердске, обжег руки о горящие угли. Родители отвезли его с ожогами в больницу.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского отдела надзорной деятельности Николай Степоненков, несчастный случай произошел 11 июня — ребенок упал в костер на руки, получив ожоги 3% поверхности тела, ладоней. Пострадавшего мальчика доставили в больницу в 11-м часу вечера.

Другой семилетний мальчик из Новосибирска после игр с огнем попал в ожоговое отделение, сообщили в региональном управлении МЧС.

— Выяснилось, что в машине за спиной у родителей он чиркал зажигалкой, скорее всего, в небольшом количестве газ скопился под одеждой мальчика, а потом при появлении искры загорелся, – рассказали в спасательном ведомстве.

Сотрудники МСЧ в очередной раз обращают внимание родителей на то, чтобы они внимательно следили за своими детьми возле источников открытого огня:
— Никогда не разрешайте детям присматривать за горящим мангалом или играть рядом с ним. Любые игры детей с огнем должны немедленно пресекаться. Объясните детям, чем опасен огонь. Не оставляйте на виду спички и зажигалки.


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