Умирает каждый день 98 человек в Новосибирской области

В 2017 году в Новосибирской области число умерших составило 35,8 тыс. человек (99,1% к 2016 году). В среднем по области каждый день умирало 98 человек, сообщил в пятницу, 22 июня, Новосибирскстат.

Уровень смертности в сельской местности выше, чем в городских поселениях (15,2 человека на 1000 населения против 12,3).

За прошедший год число умерших горожан сократилось на 0,7% (составило 26,9 тыс. человек), сельчан – на 1,4% (8,9 тыс. человек).

Снижение смертности отмечено в Новосибирске, Бердске, Искитиме и 17 муниципальных районах области. В Новосибирске показатель смертности сократился на 1,7% (11,5 человека на 1000 населения).

Рост уровня смертности произошел в городских округах Обь, Кольцово и 13 муниципальных районах.

В 2017 году в области от болезней системы кровообращения умерло 18,5 тыс. человек (51,8% от всех смертей), это на 0,4 тыс., или на 2% больше, чем в 2016 году.

Среди болезней системы кровообращения выделяется, прежде всего, ишемическая болезнь сердца, которая является причиной смерти более половины умерших от болезней системы кровообращения (61,4% или 31,8% от общего числа умерших). Причиной смерти каждого третьего умершего от болезней системы кровообращения являются цереброваскулярные заболевания (30,3% или 15,7% от общего числа умерших). От ишемической болезни сердца умерло 11,4 тыс. человек (на 0,7 тыс., или на 6,3% больше, чем в 2016 году), от цереброваскулярных болезней – 5,6 тыс. человек (на 0,1 тыс., или на 2,4% меньше, чем в 2016 году).

Второе место по числу смертей занимают новообразования (99% из них злокачественные). В 2017 году новообразования стали причиной смерти 6 тыс. человек. За прошедший год абсолютное число умерших от данной причины смерти практически не изменилось, а удельный вес – возрос на 0,1 п.п.

Третье место в структуре смертности по причинам принадлежит внешним причинам смерти. Численность умерших от этой причины смерти составила 3 тыс. человек, уменьшившись за 2017 год на 0,3 тыс. человек, или на 8,3%, а удельный вес сократился на 0,7 п.п.

В 2017 году по группе внешних причин смерти зафиксировано сокращение числа умерших от случайных отравлений алкоголем – в 1,5 раза, от убийств – на 14,8%, от транспортных травм (всех видов) – на 10%, от самоубийств – на 6,7%.

На другие классы причин смерти приходится примерно по 3-4% умерших.

Распределение умерших по причинам смерти заметно различается по полу. В частности, в Новосибирской области мужчины реже, чем женщины, умирают от болезней системы кровообращения, но гораздо чаще от внешних причин смерти. Внешние причины смерти у мужчин стабильно занимают третье место, у женщин же разница между числом умерших от внешних причин и от болезней органов пищеварения (4-е место) составила в 2017 г. всего 28 человек.

Типично «мужской» является смертность от инфекционных и паразитарных болезней. Из каждых 100 умерших от данного класса причин смерти – 74 мужчины. 26% умершим мужчинам диагностировался туберкулез различных форм. У мужчин в 3,3 раза выше смертность от внешних причин, в 2,6 раза – от болезней органов дыхания, в 1,2 раза – от новообразований. На 12,5% больше мужчин среди умерших от болезней органов пищеварения. И только среди умерших от болезней системы кровообращения – самой распространенной причины смертности населения – женщин больше, чем мужчин (на 1,7 тыс. человек, или на 20,4%).

Показатель младенческой смертности в области в 2017 году сократился на 20,8% и составил 4,9 умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми.