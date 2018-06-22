Инсульты лидируют среди вызовов скорой помощи в Бердске

В среднем в сутки в отделение скорой помощи поступает 100 вызовов. Это в будни, в праздники доходит до 160, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» заведующая отделением скорой помощи ЦГБ Бердска Елена Голубкова.

По ее словам, сейчас на первом месте по вызовам инсульты. Как предполагает заведующая отделением «скорой», скорее всего, из-за погоды. Предшественники инсультов — нелеченная гипертония.

— Не лечатся люди, не обращаются. Им нельзя в наклон работать, на жаре находиться. Необходимо пить таблетки. А они на дачу уехали, то лекарства дома забыли, то их не купили, то они закончились. Не сказать, что инсульты стали эпидемией, но их много и хотелось бы, чтобы стало поменьше. Радует, что в последнее время меньше инфарктов. У нас за один день три прошло, а потом неделю их нет. Инфаркты не стали такими тяжелыми, как были раньше. Когда я только начинала работать, тогда много умирало от инфарктов. Сейчас, слава богу такого нет: терапия поменялась, подходы поменялись. Сейчас для пациентов стали проводить тромболизис. Дорогое удовольствие. Один укол стоит 16 000 рублей. Много случаев есть, когда мы обрываем сам инфаркт. Ишемия есть, а некроза мышцы не происходит. Когда видим, что инфаркт с подъемом, по показаниям начинаем проводить то, что положено, в том числе тромболизисную терапию, — отметила Елена Голубкова.

Все, что положено по стандартам для помощи пациентам, в отделении скорой помощи бердской горбольницы имеется в наличии. В том числе дорогие уколы, с которыми едут на вызовы к инфарктникам бригады «скорой».