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Как быстро получить кредит наличными

Срочный кредит всегда связан с более жесткими условиями.

22.06.2018 Фото: all-atop.com Нет комментариев

Как быстро получить кредит наличными

Никто не застрахован от финансовых проблем. И иногда возникает потребность решить их в кратчайшее время. Для того чтобы найти подходящий вариант можно воспользоваться информацией здесь https://fedcred.su. Но при этом следует понимать, что условия кредитования будут более жесткими. Это будет, прежде всего, выражаться в более высоких процентах и сроках их начисления. Кроме того, как правило, срочные займы на длительный срок не выдаются.

Особенности экспресс кредитов

Сегодня экспресс-кредиты оформляются в различных финансовых учреждениях, в том числе, и в больших банках. Особенностью займов является высокая скорость его оформления. Решение о выдачи денег принимается в течение пары часов после получения заявки. При этом требуется минимум документов от заемщика. Очень часто необходимо предоставить только паспорт. При оформлении экспресс кредитов никогда не возникает необходимости в залоге или поручителях.

При экспресс кредитовании выдвигаются следующие требования к заемщику:

  • Гражданство России.
  • Возраст старше 21 года.

При выборе финансовой организации, прежде всего, необходимо обращать внимания на два фактора:

  • Процент за пользование кредитов.
  • Максимально возможную сумму займа.

Получить быстрый кредит можно, непосредственно обратившись в финансовую организацию. Для того этого нужно взять с собой сразу паспорт, но иногда может понадобиться предоставить идентификационный код налогоплательщика военный билет или загранпаспорт в качестве второго документа, удостоверяющего личность. После того как будет оформлено заявление и предоставлены документы сотруднику банка останется немного подождать, чтобы получить одобрение кредита или отказ.

Более удобным способом получения кредита является подача заявки на сайт финансовой организации. Такой способ позволяет значительно сэкономить время. После получение заявки сотрудниками учреждения в короткое время принимается соответствующее решение, о чем обязательно сообщит менеджер, который выйдет на связь. Если кредит был одобрен, то в ближайшее время будет назначена встреча с сотрудником финансовой организации для проверки документов и оформления договора. Очень часто это происходит непосредственно на дому у клиента, что исключает необходимость тратить собственное время для поездки в банк.


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