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Начался суд по продлению ареста пособникам в «хищении воды» на 170 млн рублей в Бердске

На скамье подсудимых замдиректора муниципального «Спецавтохозяйства» Сергей Оленич и гендиректор МК «Сибиряк Владимир Дыненков — пособники экс-директор КБУ.

22.06.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Славы Душина Один комментарий

Начался суд по продлению ареста пособникам в «хищении воды» на 170 млн рублей в Бердске

Меру пресечения избирали сразу обоим

Сегодня, 22 июня, начался суд по продлению меры пресечения пособникам экс-директора бердского Комбината бытовых услуг Александра Кожина. Его обвиняют в превышении полномочий. по версии следствия, он «простил» долг за воду «МК «Сибиряк» на сумму 170 млн рублей, снизив задолженность до 360 тыс. рублей.

На скамье подсудимых гендиректор «Сибиряка» Владимир Дыненков и замдиректора МУП «Спецавтохозяйство» Сергей Оленич, обвиняемые в пособничестве.

Обвинение просит продлить им срок задержания под стражей еще на два месяца. Защита обоих ходатайствует о смягчении меры пресечения — на домашний арест в связи с ухудшившимся в СИЗО состоянием здоровья. Об этом сообщает корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» из зала суда.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Дыненкова и Оленича суд арестовал 29 марта на два месяца. Но 22 мая продлил срок содержания под стражей еще на месяц.

Срок содержания под стражей истекает 26 июня. Но расследование уголовных дел еще не завершено, поэтому Следственный комитет настаивает на продлении ареста.

По версии следствия, в 2006 году директор ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» Владимир Дыненков заключил с МУП «Бердский водоконал», правопреемником которого является МУП «Комбинат бытовых услуг» договор на отпуск питьевой воды и соответственно взял обязательства ежемесячно производить полную оплату воды согласно приборов учета.

В сентябре 2017 года сотрудниками КБУ выявили факты незаконного подключения (врезки) комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения без учета количества потребления объема холодной воды. Согласно произведенному расчету, ЗАО «МК «Сибиряк» обязано оплатить в пользу МУП «Комбинат бытовых услуг» за предоставленную услугу более 170 млн рублей.

Дыненков не желая погашать задолженность, через Оленича обратился к Кожину, с целью снижения суммы задолженности до 360 тыс. рублей.

В судебном заседании упомянули и начальника Оленича Ольгу Солопову, которая сейчас находится под домашним арестом. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», против нее возбуждено дело о растрате. Следствие полагает, что она незаконно выплатила своему заму Сергею Оленичу зарплату в общей сложности на 1,4 млн рублей.

Александра Кожина, которого сокамерники кличут «деда Саша»,  суд оставил под арестом до 25 августа, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».


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Кино, концерты, выставки. Узнай афишу на www.afishanso.ru Выросла кредиторская задолженность у муниципальных предприятий Бердска Суд оставил под арестом на 2 месяца пособников обвиняемого в «хищении воды» экс-директора КБУ Бердска

(1) Комментарий

  1. Мария

    У нас как всегда виноват стрелочник, А.Ю. Кожин приступил к обязанностям директора МУП КБУ в декабре 2013г., тогда, когда уже в г. Бердске были организованы частные кассы РКЦ СКС со времен А.Г. Терепы, когда с позволения администрации МУ ЖКХ были демонтированы все приборы учета на ЦТП, существовала масса УК с тождественными именами, которые находились на УСН и в целях оптимизации якобы налогов корректно обманывали граждан МКД и это длится до сих пор предлагая подавать сведения по ИПУ с 23 по 26 число????? В результате таких манипуляций в МУП КБУ отсутствовал учет воды по МКД, что позволило беспрепятственно мошенникам делать врезки в городские сети, т.к. УО показывали завышенное потребление воды МКД, начисляя ОДН от поданных сведений по ИПУ в среднем на 30-40%. Судить нужно и привлекать к ответственности экс мэра г. Бердска г-на А.Г.Терепу, который распустил ЕИРКЦ, допустил организацию УК с тождественным наименованием, развалил учет в ЖКХ, доверив им руководить городом. Правильно сделал А.Ю.Кожин, что город перешел на оплату за ЖКХ в «Новосибирскэнерго», но плохо то, что город теряет на этом в среднем 26,00 миллионов рублей.

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