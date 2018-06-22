Володин: Без «Медведя» в Госдуме принимали решения под влиянием олигархов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ на критику думской оппозиции в адрес единороссов напомнил, что до появления на Охотном Ряду представителей межрегионального движения «Единство» («Медведь»), впоследствии преобразованного в «Единую Россию», решения принимались под влиянием олигархов, а пенсии не выплачивались по полгода.
На пленарном заседании в четверг Госдума обсуждала календарь рассмотрения вопросов на ближайший месяц, передает ТАСС. «С 1999 года, как в этом зале поселился «Медведь» (он же межрегиональное движение «Единство» и он же политическая партия «Единая Россия»), из месяца в месяц, из года в год мы принимаем вот эти графики работы», — сказал депутат от ЛДПР Сергей Иванов и высказал мнение, что принятие таких документов не влияет на улучшение жизни людей.
Он отметил, что основным вопросом общественно-политической повестки на данный момент является пенсионная реформа, против реализации которой выступает думская оппозиция. «Давайте проявим свою позицию и хотя бы возьмем, приняв за основу вот этот календарь, постановим, что тот законопроект, который внесен правительством по поводу повышения пенсионного возраста, обсуждаться не будет», — предложил он.
«Пока «Медведь» в этом зале не поселился, здесь жили олигархи», — отреагировал на слова либерал-демократа Володин.
«Скупали депутатов десятками, карточки у них отбирали и обогащались за счет народа, а наши пенсионеры пенсию не получали по полгода. И дефолт 1998 года тоже на совести тех, кто в этой Думе и в этом зале находился. Не надо вот так брать и переворачивать с ног на голову. Передайте всем, кто так себя вел, а то быстро забываем», — заявил спикер Госдумы.
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Истину Глаголет
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Да не доглаголивает. Медведи, пришедшие в думу, кто есть такие? Те же олигархи, да их шестерки. Раньше они у депутатов карточки отбирали, а потом и сами депутатами стали.
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«Пока «Медведь» в этом зале не поселился, здесь жили олигархи», — отреагировал на слова либерал-демократа Володин. «Скупали депутатов десятками …
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дада, нонеча — это не то что давеча
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