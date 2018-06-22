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«Роскосмос» закрывает проект «Протон»

Стоимость запуска одноразовой ракеты-носителя оценивается примерно в 65-70 миллионов долларов.

22.06.2018 Фото: Минобороны Один комментарий

Роскосмос закрывает проект Протон

Запуск ракеты-носителя

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости сообщил, что проект «Протон» закрывается.

«Задача поставлена так: в соответствии с уже подписанными контрактами произвести необходимое количество наших легендарных «Протонов» и затем этот проект закрыть. Далее летать исключительно на «Ангаре», — заявил Рогозин.

Глава «Роскосмоса» не назвал примерные сроки прекращения производства «Протонов».

«Эта дата появится тогда, когда будет завершена работа оперативного штаба по Центру Хруничева. Они должны рассчитать сроки перевода основного производства в Омск, а это будет означать нашу полную концентрацию на «Ангаре», — отметил Рогозин.

Он подчеркнул, что «Протон» выполнил свою историческую задачу и пора переходить к производству ракет нового поколения.

«Протон»

Одноразовая универсальная ракета-носитель «Протон» предназначается для выведения космических аппаратов на орбиту и далее в космическое пространство. Ее разработали в ОКБ-23 (сейчас это Центр имени Хруничева) в 60-е годы прошлого века. Сначала «Протоны» были двухступенчатыми и относились к средне-тяжелому классу. Версия «Протон-К» — это уже трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса. В 2000-х основной модификацией стал «Протон-М».

Стоимость запуска «Протона» оценивается примерно в 65-70 миллионов долларов.


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(1) Комментарий

  1. Поросёнок Пётр

    А тем временем, результаты эффективного менеджмента (по русски говоря воровства) в современной российской космонавтике, просто поражают 8)
    Счетная палата выявила в «Роскосмосе» нарушения на 760 млрд руб. Более 40% нарушений, выявленных Счетной палатой за 2017 год, относятся к деятельности «Роскосмоса», результаты проверок уже легли в основу уголовных дел, сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
    Так держать! Мы ещё покажем всему миру! Трепещи Илон Маск!!!!

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