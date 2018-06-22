Володин: Без «Медведя» в Госдуме принимали решения под влиянием олигархов
«Роскосмос» закрывает проект «Протон»
Свечи памяти зажгут на мемориале Славы жители Бердска
Деньги умерших пенсионеров присваивали сотрудницы Пенсионного фонда в Бердске
Об инфекционных угрозах за рубежом предупреждает Роспотребнадзор туристов из Бердска
Не выдержала испытаний магистраль теплоснабжения в Бердске
В избиении чужого ребенка ремнем во дворе 5-этажки подозревают жителя Бердска
12,5 млн рублей даст областной бюджет на строительство коллектора в Бердске
Стипендию до 1000 рублей платит талантливым спортсменам власть Бердска
Слухи о едином прожиточном минимуме пенсионера опровергли в Митруде
А тем временем, результаты эффективного менеджмента (по русски говоря воровства) в современной российской космонавтике, просто поражают
Счетная палата выявила в «Роскосмосе» нарушения на 760 млрд руб. Более 40% нарушений, выявленных Счетной палатой за 2017 год, относятся к деятельности «Роскосмоса», результаты проверок уже легли в основу уголовных дел, сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Так держать! Мы ещё покажем всему миру! Трепещи Илон Маск!!!!
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