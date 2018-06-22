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Свечи памяти зажгут на мемориале Славы жители Бердска

Акция пройдет в бердском парке победы 22 июня с 22.00. Участников Дня памяти скорби развезет по городу общественный транспорт.

22.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Свечи памяти зажгут на мемориале Славы жители Бердска

Акция «Свеча памяти» проходит в Бердске традиционно накануне Дня Победы и 22 июня

Сегодня, 22 июня, в Бердске пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. Отдел культуры приглашает бердчан принять участие в мероприятиях.

В этот день на мемориале Славы в 11:00 состоялось торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню. Вечером пройдет традиционная акция «Свеча Памяти». Начало в 22:00. Во время акции все желающие смогут зажечь свои свечи и выложить из них слово ПОМНИМ в память обо всех не вернувшихся с войны.

По окончании акции «Свеча Памяти», будет организовано движение автобуса №7 и маршрутки №13 и 17 от мемориала Славы до конечных остановок маршрутов. Отправка маршрутов в 22:30.


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