Свечи памяти зажгут на мемориале Славы жители Бердска

Сегодня, 22 июня, в Бердске пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. Отдел культуры приглашает бердчан принять участие в мероприятиях.

В этот день на мемориале Славы в 11:00 состоялось торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню. Вечером пройдет традиционная акция «Свеча Памяти». Начало в 22:00. Во время акции все желающие смогут зажечь свои свечи и выложить из них слово ПОМНИМ в память обо всех не вернувшихся с войны.

По окончании акции «Свеча Памяти», будет организовано движение автобуса №7 и маршрутки №13 и 17 от мемориала Славы до конечных остановок маршрутов. Отправка маршрутов в 22:30.